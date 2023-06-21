Dünya Antrenörler Günü kutlandı

Dünya Antrenörler Günü, Tüm Spor İşletmeleri İşveren Sendikası tarafından düzenlenen organizasyonda kutlandı. Organizasyonda çeşitli branşlardan antrenörlere 40. yıl üstün hizmet ödülleri takdim edildi.

Tüm Spor İşletmeleri İşveren Sendikası, Dünya Antrenörler Günü dolayısıyla bir organizasyon düzenledi. Birçok branştan antrenörün yer aldığı etkinlikte konuşan Tüm Spor İşletmeleri İşveren Sendikası Başkanı Nihat Güler, Türk sporunun gelişmesi için çalıştıklarını belirtti. Güler, "21 Haziran, spor sektörü için önemli günlerden bir tanesi. Her branştan birçok hocamızı, bir araya getirdik. Aramızda çok değerli hocalarımız var. Buraya gelerek bizleri gelerek onurlandırdılar. Bizim amacımız, Türk sporunun gelişimine katkı sunmak, spor politikalarına katkı sağlamak, projeler üretmek. Bizler rakip değil, meslektaşız. Yeni bir projemiz var. 2024 yılının spor ve egzersiz yılı seçilmesi için başvuru yapmayı planlıyoruz. Sporun öneminin daha çok anlaşılacağını düşünüyorum. Bununla birlikte sağlıklı nesiller yetişmesine vesile olacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcılara 40. yıl üstün hizmet ödülleri verildi.