Dünya Bankası'ndan ASO 2. OSB'ye üst düzey ziyaret

Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Direktörü Asad Alam başkanlığındaki heyet, Ankara Sanayi Odası 2. Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret etti. Ziyarette Dünya Bankası heyetine bölgedeki çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Ankara Sanayi Odası 2. Organize Sanayi Bölgesi, Dünya Bankası’ndan üst düzey konukları ağırladı. Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Direktörü Asad Alam başkanlığındaki Dünya Bankası heyeti ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Aksoy ve bakanlık bürokratları, ASO 2. OSB’yi ziyaret etti. Ziyaretin ev sahipliğini yapan Ankara Sanayi Odası Başkan Yardımcısı ve ASO 2. OSB Başkanı Mete Çağlayan, Dünya Bankası heyetini ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Çağlayan, Dünya Bankası’nın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı üzerinden hayata geçirdiği proje ve kaynağın, işletmeye geçmiş 273 OSB ve bünyesindeki 67 bin 300 katılımcının hedef ve kriterleri için önemli katkı ve ilham verdiğini belirtti.

Dünya Bankası Projesi çerçevesinde ASO 2. OSB olarak başvurusu yapılan gelişmiş çevre laboratuvarı, atık ayrıştırma ve biyogaz tesisi temalı projelerin onaylandığını, uygulama sürecine ilişkin çalışmaların yakın zamanda sonuçlandırılacağını vurgulayan Çağlayan, “Projelerimizin onaylanmış olması, bölgemize ayrıca prestij kazandırmıştır” dedi. Çağlayan, Türkiye’deki OSB’lere artarak verdiği destek ve katkılar için Dünya Bankası’na teşekkür etti.

ASO 2. OSB’nin tanıtım filmiyle devam eden programda, altyapı çalışmaları devam eden ilave alana ait projelerin hazırlanmasında esas alınan döngüsel ekonomi, AB Yeşil Mutabakatı gibi kriterlerden de örnekler verildi. Ardından Dünya Bankası heyeti ASO 2. OSB’de incelemelerde bulundu.