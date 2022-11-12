Dünya Bilecikliler Günü coşkuyla kutlandı

Bilecik’te düzenlenen Dünya Bilecikliler Günü kutlama programı renkli görüntülere sahne oldu.

Her yıl 11 Kasım tarihinde kutlanan Dünya Bilecikliler günü için Kocaeli Bilecikliler Derneği tarafından Darıca’da bir etkinlik düzenledi. Düzenlenen etkinliğe, CHP Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, , Kocaeli Bilecikliler Derneği Başkanı Yusuf Pehlivan, Darıca Dernekler Federasyon Başkanı Mesut Koca, Darıca Bilecikliler Derneği Başkanı Erol Kavas, Malatyalılar Derneği Başkanı Haşim Aktaş, Darıca Karabüklüler Derneği Başkanı İsmail Torun, yönetim kurulu ve dernek üyeleri katılım sağladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan etkinlikte çeşitli konuşmalar yapıldı. Yapılan konuşmalarda, birlik ve beraberlik mesajları verildi, hemşerilik bilinci vurgulandı.

Dünya Bilecikliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte halk müziği sanatçısı Fatoş Kadıoğlu sahne aldı, halk oyunları sergilendi. Mehter takımı ise katılımcıları büyüledi. Fatoş Kadıoğlu sergilediği canlı performansta Bilecik’e özgü eserler seslendirdi.