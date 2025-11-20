Dünya çapında başarı kazanan balerin, İslam'a uzanan yolculuğunu öğrencilerle paylaştı

Ünlü balerin Brodbeck, sanat hayatından manevi yaşama uzanan yolculuğunu Sakarya Üniversitesi’nde (SAÜ) anlattı.

Uzun yıllar dans alanında uluslararası başarılar elde eden Brodbeck, balerinlik kariyerini bırakmasına sebep olan ruhsal yolculuğunu anlattı. Aradığı huzuru ve anlamı İslam’da bulan sanatçı, Türkiye’ye uzanan bu dönüşümün hayatındaki kırılma noktalarını aktardı. Sakarya Üniversitesi, farklı yaşam hikayelerini Çarşamba Konferanslarında öğrencilerle buluşturmaya devam ediyor. İlahiyat Fakültesi ve Güzel İşler Öğrenci Topluluğu iş birliğinde düzenlenen programda Rabia Christine Brodbeck, içsel yolculuğunu anlattı. Etkinlik, konuşmacının yaşam öyküsünü konu alan kısa bir video gösterimiyle başladı. Brodbeck, Avrupa ve New York’ta başarıyla sürdürdüğü dans kariyerinin bir noktada içsel bir arayışa dönüştüğünü ifade etti. Dans çalışmalarının sürdüğü bir dönemde New York’ta küçük bir mescidin kapısından içeri adım atmasının hayatının akışını değiştirdiğini dile getiren Brodbeck, o mekanda karşılaştığı sıcaklık, huzur ve samimiyetin yıllardır aradığı hissi ona hatırlattığını söyledi.

Konferansta yaşamındaki üç önemli dönüm noktasından söz eden Brodbeck, ilk olarak mescitte yaşadığı fark edişin kendisine yeni bir yön kazandırdığını aktardı. İkinci dönüm noktasını ise İsviçre’den Türkiye’ye gelişi oluşturdu. İstanbul’a yerleşme kararının hayatındaki birçok gelişmenin önünü açtığını belirten Brodbeck, üçüncü aşamada ise yazmaya yöneldiğini ifade etti. Yazmayı, ruhu dinlendirme ve iç sesle buluşma çabası olarak tanımlayan Brodbeck, bu süreçte anlamın peşinden gittiğini söyledi. Gençlere hitap ederken insanın hayatın sunduğu imkanları görebilmesi için gönlünü açık tutması gerektiğini vurgulayan Brodbeck, bu yaklaşımı, kişinin kendini ve çevresini fark etme çabası olarak anlattı.

Rabia Christine Brodbeck, sanat hayatı ile manevi yolculuğu arasında hissettiği benzerlikleri de aktardı. Yıllar boyunca yaptığı dansın, aslında bedenin ve ruhun uyumunu arayan bir hazırlık niteliği taşıdığını söyledi. Namazda hissedilen sükunet, ritim ve teslimiyetin, dans çalışmalarındaki disiplin ve duygu derinliğiyle benzerlik taşıdığını belirten Brodbeck, bu sürecin kendisine içsel bir denge kazandırdığını ifade etti. Brodbeck, İslamı kabul etme sürecinin bir anda gerçekleşmediğini, zamanla olgunlaşan bir duygu ve sezgiyle ilerlediğini ifade etti. Ezanı dinlediğinde ise hayatında daha önce tatmadığı bir değer hissettiğini dile getiren Brodbeck, gençlere hitap ederken, ilk ayetin okuma emrine dikkat çekerek çok okumaları ve dinlediklerini kalpleriyle değerlendirmeleri gerektiğini belirtti.

Konuşmasında ibadet ile niyet arasındaki ilişkiye değinen Brodbeck, kişinin yaptığı her şeyi samimi bir niyetle gerçekleştirmesi gerektiğini ifade etti. Kulluk bilincinin ancak temiz bir niyetle tamamlanabildiğini aktaran Brodbeck, ritüellerin ruhla buluşmadığında eksik kaldığını anlattı.

Program, öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen soru-cevap etkinliği ve hediye takdimiyle sona erdi.