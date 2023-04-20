Dünya çocukları Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu'nu ziyaret etti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle dünyanın farklı ülkelerinden Türkiye’ye gelen çocuklar, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nu makamında ziyaret etti. Çocuklar, daha sonra Şamlar Tabiat Parkı’nda doğayla baş başa keyifli bir gün geçirdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Başakşehir’de düzenlenecek Çocuk Şenliği’ne katılmak üzere 24 ülke çocukları Türkiye’ye geldi. Dünyanın farklı coğrafyalarından gelen çocukların Türkiye’deki duraklarından biri Başakşehir oldu. Ülkelerinin kültürlerini yansıtan geleneksel kıyafetleriyle Başakşehir Belediyesi’ne gelen çocuklar, Başkan Yasin Kartoğlu’nu ziyaret etti. Dünyanın farklı yerlerinden gelen çocuklarla bir süre muhabbet eden Başkan Kartoğlu, sonrasında çocuklarla hem hediyeleşti hem de hatıra fotoğrafı çektirdi.

Şamlar Tabiat Parkı’nda gönüllerince eğlendiler

Çocukların bir sonraki durağı İstanbul’un en zengin florasına sahip Şamlar Tabiat Parkı oldu. 24 ülkeden yaklaşık beş yüz çocuk, Doğada 1 Gün Kampı’nda gerçekleştirilen çeşitli etkinliklere katıldı. Sera gezisinden oyun alanlarına, zipline’dan ok atmaya kadar 12 alandaki etkinliklere katılan çocuklar keyifli bir gün geçirdi. Başkan Kartoğlu da programda çocukları yalnız bırakmadı. Alana gelen Kartoğlu, çocuklarla tek tek selamlaştı ve sohbet etti.

“23 Nisan’da tüm çocuklarımızı bekliyoruz”

Çocukların Başakşehir’de doya doya eğlenmesini istediğini söyleyen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “23 Nisan’da tüm çocuklarımızı Başakşehir’imize bekliyoruz. Gelsinler, burada doya doya eğlensinler. Dünya çocuklarıyla, depremzede çocuklarımızla buluşsunlar. 23 Nisan’da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı karşılayıp, dünya çocukları için vereceği mesajı hep beraber dinleyelim.” diye konuştu.

“Burada olmak tüm çocukların hayali”

Başakşehir’de olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Kazakistanlı Ayana Talgatkyzy, “Ülkemi temsil etmek için geldim. Milli dansımızla performans göstereceğim. Türkiye’ye ikinci kez geldim. Daha önce Fethiye’ye gittim. Burada olmak tüm çocukların hayali. Burada olduğum için çok mutluyum.” dedi.

“Dostluğu, barışı öğrendik”

Türkiye’ye ilk defa geldiğini söyleyen Azerbaycanlı Rukiye Abdullazade, “ Türkiye çok güzel. 2 gündür buradayım. Herkese çok teşekkür ederim. Tüm dünya çocukları bir araya gelip dostluğu, barışı öğrendik. Başakşehir’de oyunlar oynadık. Her şey çok güzel.” diye konuştu.