Balıkesir’in Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’ in şehir dışında olduğu ve 8 Mart Emekçi Kadınlar Gününü kapsayan haftada belediye başkanlık görevini vekaleten kadın bir meclis üyesine bıraktı.

Belediye Başkanlığına vekalet eden Belediye Meclis Üyesi Çiğdem Karasakal Avcu ve Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban “8 Mart Emekçi Kadınlar Günü” sebebiyle karanfiller dağıtarak kadınların gününü kutladı.

Belediye Hizmet Binası, BURSEM, Belediyeye bağlı kreşler, Ahmet Akın Kültür bulunan depremzedelere özel kurulan Sosyal Market ve el sanatları kursları, Gençlik Merkezi, Belediye Tabipliği, ,Belediye Sosyal tesisleri, BASKİ Burhaniye Müdürlüğü, İlçemiz Banka şubeleri ve Kent meydanında yapılan ziyaretlerde Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlandı.