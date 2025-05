Dünya ev ve mutfak eşyaları sektörü İstanbul'da buluşuyor

Dünya ev ve mutfak eşyaları sektörü, küresel ticaretin kalbinin atacağı İstanbul’da bir araya geliyor.

Turkish Houseware by Invitation Only Türkiye organizasyonunda, 70’ten fazla ülkeden 200’ün üzerinde nitelikli alıcı ile Türkiye’den 100’ün üzerinde üretici buluşacak. Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçılar Derneği Başkanı Talha Ozger, Türkiye markasına önemli katkı sunacaklarını belirterek, "Kurduğumuz bağlar uzun vadeli iş birliklerinin temelini oluşturuyor. Her yıl daha seçici ve hedef odaklı ilerleyerek sektörümüzün uluslararası pazardaki konumunu güçlendiriyoruz. Hem katılımcı ülke sayısı hem de alıcı sayısı bakımında bu yıl bir rekora imza atacağız. Avrupa, Amerika, Latin Amerika ülkeleri, Afrika ve Orta Doğu’dan 200’den fazla alıcı Türk üreticilerle buluşacak. Etkinliğimiz Türk ev ve mutfak eşyaları sektörünün dünyaya açılan vitrini konumunda. Bu yıl da sektörümüzün küresel ölçekteki itibarını pekiştiren çok değerli bir atmosfer oluşturduk. Türkiye’yi ziyaret eden alıcılar sadece ürün kalitemizi değil, aynı zamanda iş yapma kültürümüzü, güvenilirliğimizi ve üretim gücümüzü de yakından tanıma fırsatı buldu. Her yıl daha seçici, daha hedef odaklı ilerlediğimiz bu yapıda, firmalarımızın uluslararası pazarlardaki konumlarını sağlamlaştırmalarına aracılık etmekten büyük gurur duyuyoruz. Türkiye markasına da güç kattığımıza inanıyoruz. Sektörümüzü uluslararası oyuncularla bir araya getirmeye devam edeceğiz. Türkiye’nin üretim gücünü, kalite anlayışını ve potansiyelini sergilediğimiz bu organizasyon, artık dünyanın dört bir yanından alıcıların ajandasında öncelikli bir yere sahip. Bu da bize gösteriyor ki, doğru içerik, doğru planlama ve doğru platformla küresel rekabette çok daha güçlü adımlar atmak mümkün" dedi. Türk ev ve mutfak eşyaları sektörünün rakamları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Özger, "Yıllık bazda 2023 yılına göre yüzde 1,3 düşüşle 3,16 milyar dolarlık bir hacme ulaştık. 2025’e de kayıplarla başladık. 2025’in ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4’lük düşüşle 741 milyon dolarlık ihracata imza attık. Mart ayı itibariyle trend şubata göre yönünü yukarı çevirdi. Avrupa’da yaşanan sıkıntılara rağmen hem mart ayındaki yükseliş hem de ihracat birim değerindeki yüzde 1,4’lük artış sektör için umut verici" diye konuştu.

Invitation Only’nin hem sektör için çok önemli bir proje hem de Türkiye’de sanayiciler ve ihracatçılar için çok değerli bir çalışma olduğuna dikkat çeken Burak Onder ise "Kurumların iş birliği yaparak böyle bir organizasyonu gerçekleştirmesi çok kıymetli. Türkiye’nin önünde çok önemli fırsatlar var. İşte, bu fırsatları değerlendirmek ve spesifik çalışmalar yürütmek adına bu organizasyonları önemsiyoruz. Hem ülkemizin hem de sanayici ve ihracatçılarımızın elinde sınırlı kaynaklar bulunuyor. Bu nedenle, böyle iş birlikleri yaparak hem katılımcı hem de ziyaretçi sayılarını artırmak ve daha ekonomik bütçelerle bu organizasyonları gerçekleştirmek büyük önem taşıyor" dedi.