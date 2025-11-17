Dünya genelinde ikinci sırada: Bel sağlığını korumak için uzmandan 10 tavsiye

Dünya genelinde soğuk algınlığından sonra en sık görülen ikinci sağlık sorunu olan bel ağrısının giderek arttığına dikkat çeken Uzm. Dr. Göksel Çelebi, özellikle masa başı çalışanlarının bel sağlığını koruması için uygulanması gereken temel kuralları paylaştı.

"Bel ağrısı, günlük yaşam kalitesini düşüren ve iş gücü kaybına yol açabilen yaygın bir sağlık sorunu olarak öne çıkıyor" diyen Medicana Kadıköy Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Göksel Çelebi, "Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre bel ağrısı, iş gücü kaybına bağlı en önemli ikinci sağlık problemidir. Yanlış duruş alışkanlıkları, ağır yük kaldırma, hareketsiz yaşam biçimi ve fazla kilo bel fıtığı başta olmak üzere birçok rahatsızlığa zemin hazırlıyor. Özellikle uzun süre bilgisayar başında çalışan yetişkinler, ergenlik çağında hızlı boy uzaması yaşayan gençler ve bedensel efor gerektiren işlerde görev alan kişilerde görülme riski daha yüksektir. Kadınlarda gebelik döneminde ve doğum sonrasında bel ağrılarının artabildiğine, ileri yaşlarda ise kemik erimesiyle birlikte şikâyetlerin daha sık gözlendiğine dikkat çekiliyor" açıklaması yaptı.

Uygulanabilecek yöntemler

Uzman Dr. Göksel Çelebi, bel sağlığını korumak için uygulanabilecek yöntemleri şöyle sıraladı:

"Doğru duruş alışkanlığı kazanmak: Omurga sağlığını korumak için ayakta, otururken ve yatarken doğru postür pozisyonlarını benimsemek önem taşıyor.

Ağır yüklerden kaçınmak: Belden eğilerek ağırlık kaldırmak, disklerin üzerine fazla yük binmesine neden oluyor. Yük kaldırırken dizleri bükerek ve ağırlığı gövdeye yakın tutarak hareket etmek gerekiyor.

Düzenli egzersiz yapmak: Yüzme, yürüyüş ve esneme hareketleri bel kaslarını güçlendiriyor ve esnekliği artırıyor.

İdeal kiloyu korumak: Fazla kilo omurga üzerine binen yükü artırıyor ve bel ağrısı riskini yükseltiyor.

Uzun süre hareketsiz kalmamak: Bilgisayar başında veya araç kullanırken her 30-40 dakikada bir kısa aralar verip esneme yapılmalı.

Uygun yatak ve yastık kullanmak: Orta sertlikte yataklar ve boyun ile başı destekleyen yastıklar omurganın doğal eğrisini korumaya yardımcı oluyor.

Yüksek topuklu ayakkabılardan kaçınmak: Uzun süreli yüksek topuk kullanımı omurga dengesini bozarak bel kaslarını zorlayabiliyor.

Stresten uzak durmak: Kas gerginlikleri bel ağrılarını artırabiliyor. Nefes egzersizleri ve gevşeme teknikleri fayda sağlıyor.

Ergonomik çalışma ortamı oluşturmak: Masa ve sandalye yüksekliğinin kişiye uygun olması, ekranın göz hizasında bulunması bel sağlığını korumada önemli.

Düzenli sağlık kontrolü yaptırmak: Uzman hekim kontrolünde bel sağlığını düzenli olarak takip etmek, ileride oluşabilecek ciddi sorunların önüne geçiyor."

Bel ağrısını hafife almamak gerekiyor

Uzm. Dr. Göksel Çelebi, özellikle uzun süren ve istirahatle geçmeyen bel ağrılarının dikkate alınması gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

"Bel ağrısı yalnızca kas kaynaklı basit bir sorun olmayabilir. Omurga fıtıkları, romatizmal hastalıklar veya kemik erimesi gibi altta yatan rahatsızlıkların da belirtisi olabilir. Bu nedenle, şiddeti artan ya da günlük yaşamı kısıtlayan bel ağrılarında mutlaka bir hekime başvurulmalıdır."

Sağlıklı yaşam tarzı en önemli destek

"Düzenli egzersiz, dengeli beslenme ve doğru duruş alışkanlıkları, bel sağlığını korumada en önemli yaşam tarzı unsurları olarak öne çıkıyor" diyen Çelebi, "Erken dönemde alınan önlemler, hem yaşam kalitesini yükseltiyor hem de ilerleyen yaşlarda ortaya çıkabilecek bel problemlerini büyük ölçüde azaltıyor" dedi.