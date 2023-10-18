Dünya Gıda Gününde farkındalık oluşturuldu

Bilecik’te Dünya Gıda Günü’nde tarımsal ürünler gelecek nesillere anlatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ve FAO işbirliğinde her yıl yurt genelinde çeşitli etkinlerle Dünya Gıda Günü kutlanıyor. Bu yılki teması ‘Su hayattır, su gıdadır. Kimseyi geride bırakma’ olarak belirlendi. Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda, teknik personeller tarafından özel bir anaokulu öğrencilerine ve Bilecik Mehmet Akif Ersoy Ortaokul öğrencilerine konu ile ilgili farkındalık eğitimi verildi. Eğitimde gıda ve su israfına dikkat çekilerek öğrenciler bilinçlendirildi. Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce öğrencilere süt dağıtıldı. İl Müdürü Necmettin Yoldaş diğer okullarda da gıda ve su israfıyla ilgili eğitimlerin verilmesini planladığını belirtti.

İl Müdürlüğünün bahçesinde kurulan tarım temalı fotoğraf sergisinde ise Bilecik’in tarımsal ürünleri gelecek nesillere anlatıldı.