Dünya gıda pazarında Türkiye'nin ürünleri yer alacak

Adına Uluslararası Altın Biber Festivali düzenlenen Bursa’nın Yenişehir ilçesinde tarımın başkenti olmak için önemli çalışmalar başlatıldı.

Yenişehir’e kurulacak yeni Gıda Organize sanayi bölgesi için Bakanlık düzeyinde çalışmalar yapılırken 12 bin kişiye iş imkanı sağlanacak. Gıda organize sanayi bölgesinin faaliyete geçmesiyle 250 gıda firmasının ilçeye gelmesi hedefleniyor. Böylelikle İlçede yetiştirilen önemli tarım ürünlerinin Türkiye ve Dünya pazarına ulaştırılması için çalışmalar tamamlandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, "İlçemizde 380 bin dekarlık bir tarım arazisi bulunuyor. Bu rakam 2 ve 3 Ekim ürünlerle 500 bin dekarda tarım yapılarak çeşitli ürünler alınmasını sağlıyor. Bu rakamlar ile Bursa’nın en büyük tarım yapılan alan olma özelliği Yenişehir’de bulunuyor. Tarımın Türkiye’de önemli merkezlerinden birisi olan ilçemizde Gıda organize sanayi bölgesi kurulması için çalışmalar başladı. Bunun için Bursa ve Bakanlık nezdinde yazışmalar görüşmeler tamamlandı. İşlemlerin tamamlanmasıyla belirlenen alan için sicili verilerek tescili yapılacak. Gıda OSB’nin kurulmasıyla 250 adet büyük işletme burada yer alarak 12 bin kişiye iş imkanı sunacaktır" diye konuştu.

Başkan Özel, " Bu devrim niteliğinde yatırımın dışında Bursa Büyükşehir Belediyeniz ile yaptığımız protokol sonunda Yenişehir’e modern bir yaş sebze meyve yapılması için çalışmalara başladık. Bu yatırımlar ile İlçemiz Türkiye’de tarımın başkentti konumuna yükselirken burada yetiştirilen ürünler dünya pazarında yer alacak" dedi.