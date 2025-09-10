Dünya Güreş Şampiyonası, Hırvatistan'da başlıyor
Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası, 13-21 Eylül tarihleri arasında Hırvatistan'ın Zagreb şehrinde düzenlenecek.
Yaklaşık 900 sporcunun katılacağı şampiyona, 13 Eylül’de serbest stil müsabakalarıyla başlayacak. Serbest stilde 326 güreşçi mindere çıkacak ve aralarında ikisi altın madalya olmak üzere Paris Olimpiyatları’nda madalya kazanan 12 sporcu da yer alacak. Grekoromen stil müsabakaları 19-21 ise Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek ve toplam 306 güreşçi mücadele edecek. Kadınlar müsabakaları da 15-18 Eylül tarihlerinde yapılacak ve toplam 230 güreşçi mindere çıkacak.
Türkiye’nin 3 stilde 10’ar sporcuyla temsil edileceği Dünya Güreş Şampiyonası’nda yer alacak sporcular ve teknik kadro şu şekilde:
Serbest Stil
57 kilo: Yusuf Demir
61 kilo: Emrah Ormanoğlu
65 kilo: Cavit Acar
70 kilo: Haydar Yavuz
74 kilo: Soner Demirtaş
79 kilo: İbrahim Metehan Yaprak
86 kilo: Osman Göçen
92 kilo: Alperen Tokgöz
97 kilo: Resul Güne
125 kilo: Hakan Büyükçıngıl
Teknik Ekip
Teknik Direktör - İshak Irbaıkhanov
Antrenör - Levent Kaleli
Antrenör - Tevfik Keleş
Antrenör - Servet Coşkun
Antrenör - Batuhan Demirçin
Masör - Osman Köse
Kadınlar
50 kilo: Evin Demirhan Yavuz
53 kilo: Zeynep Yetgil
55 kilo: Elvira Süleyman Kamaloğlu
57 kilo: Emine Çakmak
59 kilo: Bediha Gün
62 kilo: Selvi İlyasoğlu
65 kilo: Kadriye Aksoy Koçak
68 kilo: Buse Tosun Çavuşoğlu
72 kilo: Nesrin Baş
76 kilo: Elmira Yasin
Teknik Ekip
Teknik Direktör - Efraim Kahraman
Antrenör - Hakkı Gürel
Antrenör - Ayhan Sucu
Antrenör - Namık Korkmaz
Masöz - Tuğba Deniz
Grekoromen Stil
55 kilo: Muhammet Emin Çakır
60 kilo: Enes Başar
63 kilo: Kerem Kamal
67 kilo: Murat Fırat
72 kilo: Selçuk Can
77 kilo: Ahmet Yılmaz
82 kilo: Alperen Berber
87 kilo: Hasan Berk Kılınç
97 kilo: Abdulkadir Çebi
130 kilo: Muhammet Hamza Bakır
Teknik Ekip
Teknik Direktör - Muttalip Yerlikaya
Antrenör - Yüksel Seçkin Saruhan
Antrenör - Şaban Donat
Antrenör - Yusuf Düzer
Antrenör - Atakan Yüksel
Masör - Hakan Başar