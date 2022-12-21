Dünya ikinci olan sporcudan örnek davranış

Bilecikli dünya ikincisi 23 yaşındaki sporcu Sezgin Çetin, örnek bir davranış göstererek, çıkardığı dijital kitap gelirlerini hayır kurumuna bağışladı.

2019 yılında Rusya’nın başkentti Moskova şehrinde düzenlenen Dünya Ekipmansız Powerlinftin Şampiyonasında kategorisinde dünya ikincisi oldu Sezgin Çetin’den örnek bir davranış geldi. Çetin, o tarihte Moskova’da 21 ülkeden bin 145 sporcunun katıldığı ve Türkiye’yi 8 Milli sporcunun temsil ettiği Dünya Ekipmansız Powerlinftin Şampiyonasında 7 sporcu derece alarak, Türkiye’ye madalyaları ile döndüler. Bu sporcular içinde Bilecikli 20 yaşındaki Sezgin Çetin ise 100 kilogram 2023 yaş arasında 3 farklı disiplinle yarışmaya girerken, squat 240 kilo, benchprees 150 kilo, deadlitf 220 kilo ile fullmeeet 610 kiloyla Dünya 2. olarak, gümüş madalya kazanmıştı.

"Kitap satış sosyal medya üzerinde olurken, ilk saate 24 saate 64 satış 32 bin TL gelir elde ettim"

İlk dünya şampiyonası deneyimimde kendi sıklet ve yaş kategorisinde dünya ikinciliği unvanı almayı başardığını anlatan Sezgin Çetin, "Mart ayında Antalya’da düzenlenecek olan Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonasına hazırlanıyorum. Bu esnada bir spor salonunda 40 gün kalarak, ’Makro planda mikro detaylar 40 günde dinamo’ dijital kitabımı yazdım. Kitap satış sosyal medya üzerinde olurken, ilk saate 24 saate 64 satış 32 bin TL gelir elde ettim. Bu geliri kısa dönem askerliğim için kullanacaktım, ama sonrasında bir hayır kurumuna bağışlamayı tercih etti. Gelirin tamamını bağışladım. 500 TL ücretini yatıran ve dekontunu atana herkese kitabın dijital mail yoluyla gidiyor. İlerleyen zamanlarda bu tip projelere devam edecek" dedi.