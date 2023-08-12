Dünya ikincisi olan U19 Kız Voleybol Milli Takımı, yurda dönüş yaptı

Hırvatistan’ın Osijek kentinde oynanan final maçında ABD’ye 3-2 yenilerek FIVB U19 Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nı ikinci tamamlayan milliler yurda döndü.

U19 Kız Voleybol Milli Takımı, FIVB U19 Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nın finalinde ABD’ye 3-2 yenildi ve dünya ikincisi oldu. Hırvatistan’da düzenlenen turnuva sonrası milliler, bu sabah saatlerinde tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı’na geldi. Sporcular burada çiçekler ve Türk bayraklarıyla karşılandı. Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, dünya ikincisi olmanın çok önemli olduğunu aktararak, "Türk voleybolunun neler yaptığı, altyapısıyla, gençleriyle, ablalarıyla, abileriyle bugün neler yaptığıyla sizlerin huzurunda ispatlamış durumda. Dünya Şampiyonası’nda namağlup gelip, finalde 3-2 kaybeden bir takım var. Dünya ikinciliği elde ettiler. Ben de ülkemiz adına çok mutluyum, camiamız adına gurur duyuyorum. Geleceğin Filenin Sultanları olarak ileride daha büyük başarılara imza atacaklar. Ben bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yetiştiren antrenörlere, kulüplerine, ailelerine çok teşekkür ediyorum. Türk Voleybolu büyük işler yapıyor, büyük işler yapmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Eylül Durgun: "Hepimiz çok güzel tecrübeler kazandık"

Takım olarak herkesin büyük bir tecrübe kazandığını söyleyen Kaptan Eylül Durgun, "Hepimiz çok güzel tecrübeler kazandık. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Gönül isterdi ki birinci olalım ama olamadık. Yine de ben hepimizin çok güzel tecrübeler edindiğini düşünüyorum. Herkese çok kutluyorum" dedi.

Gökhan Durmaz: "Gönül isterdi ki kazanalım ama ikinci olduk"

Oyuncularını tebrik ederek sözlerine başlayan U19 Kız Voleybol Milli Takımı Başantrenör Gökhan Durmaz, "Harıl harıl çalışan oyuncularımı tebrik ediyorum. Başkanımız sayesinde bütün federasyon bizim arkamızdaydı. Gönül isterdi ki kazanalım ama ikinci olduk. Bundan sonra da orada olmaya devam edeceğiz. İnşallah A Milli Voleybol Takımı’na oyuncu kazandırmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.