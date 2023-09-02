Dünya itfaiyecileri yangına değil, madalyaya koştu

Dünya itfaiyecileri ‘Uluslararası İtfaiyeciler Dünya Şampiyonası’nda buluştu. Toplam 22 ülkeden 450 itfaiyeci şampiyonaya katıldı. Zorlu parkurların olduğu yarışmada itfaiyeciler 5 Eylül’e kadar kıyasıya yarışacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğini yaptığı 2-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ‘Uluslararası İtfaiyeciler Dünya Şampiyonası’ başladı. Toplam 22 ülkeden 450 itfaiyecinin katıldığı yarışmada renkli görüntüler ortaya çıktı. Dünya itfaiyecileri çengelli merdivenle kuleye tırmanma, suyu çekip hedefe atma, engelli ve bayrak yarışlarında atletik yeterlilikleriyle birlikte becerilerini sergiledi. İstanbul İtfaiyesi’nin de katıldığı yarışmada Türk itfaiyeciler merdivenle kuleye tırmanma yarışmasında da kıyasıya mücadele etti.

“İnanıyorum ki bu tür yarışmalar, bundan sonra düzenli olarak katılacağımız oyunlar olur”

İstanbul itfaiyesi daire başkanı Remzi Albayrak, “İstanbul itfaiyesi olarak ilk defa Özbekistan’da katılmıştık. Bu tamamen itfaiyecilerin ve arama kurtarmacıların yarışması. Daha önceki dönemlerde uluslararası itfaiyeciler ve polis oyunlarına katılmış oralarda hep 30’un üzerinde madalya ve kupa alarak gelmiştik. Ama o içeriği farklı bir yarışma. Bu tamamen itfaiyecilerle ilgili burada yaptığımız şey küçük bir olimpiyat oyunları diyebiliriz. Olimpiyat oyunlarının havası farklıdır ama en azından konukların buraya getirilmesi çok büyük bir organizasyon. 22 farklı ülke, 450 sporcu, 100 küsur idareci, bunlarla beraber bu işi organize etmek zor bir iş ama biz bunun üstesinden geldik. İnşallah sonuna kadar da böyle devam edeceğiz. İnanıyorum ki bu tür yarışmalar bundan sonra düzenli olarak katılacağımız oyunlar olur. Biz de hem İstanbul itfaiyesinin gücünü dışarda göstermiş oluruz hem de böylesi tatlı bir rekabet içerisinde bütün dünya itfaiye teşkilatları ile bir iletişim kurup, onlarla birlik ve beraberlik içerisinde oluruz. Birbirimizle sahip olduğumuz bilgi, beceri ve tecrübelerimizle paylaşırız. Tabii bu arada kullandığımız araç, gereç ve ekipmanlarımızı onlara göstereceğiz. İstanbul itfaiyesi zaten dünya standartlarında bir teşkilat” dedi.

“Umarım ülke olarak güzel sonuçlar alırız”

Yarışmaya katılan Türk itfaiyeci Emin Yıldız, “Öncelikle heyecan verici. Dünyadan itfaiyeciler ile birlikte yarışıyoruz. Bizim de öğreneceğimiz daha çok şey var, mutluluk verici bir şey. Ben de yarıştım biraz önce tabi rakiplerin benden biraz daha iyiydi ama ben de elimden geleni yaptım. Umarım ülke olarak güzel sonuçlar alırız” diye konuştu.