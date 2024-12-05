Dünya Kadın Hakları Günü'nde Kadın Muhtarlara Ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Silivri İlçe Başkanlığı, Dünya Kadın Hakları Günü kapsamında anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Ziyaret programına, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Silivri Belediyesi Meclis Üyesi Sultan Aşkın ile Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikalarından Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Arzu Akbaba katıldı. Program kapsamında Alibey Mahallesi Muhtarı Solmaz Tüfekçi ve Kavaklı Hürriyet Mahallesi Muhtarı Aysun Çeşmecioğlu’na ziyaret gerçekleştirildi.

Kadın Muhtarlarla Samimi Buluşma

Kadın muhtarların misafirperverliğinde gerçekleşen buluşmada, kadınların toplumsal ve siyasal hayattaki önemi vurgulandı. MHP Silivri İlçe Başkanlığı, kadın muhtarlara teşekkür ederek bu anlamlı günde kadın dayanışmasının önemine dikkat çekti.

Kadınların Toplumdaki Gücü

Ziyaret sonrası yapılan açıklamada, “Dünya Kadın Hakları Günü, kadınların hem toplumsal hem de siyasal hayattaki rollerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Kadınların güçlendirilmesi, daha adil ve güçlü bir toplumun temel taşıdır,” denildi.

Bu özel etkinliği organize eden MHP Silivri Medya Tanıtımdan Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Sevda Konakçı ve MHP Silivri İlçe Başkanlığı, kadınların her alanda daha fazla temsil edilmesi gerektiğini vurguladı.