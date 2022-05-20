Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu dünya şampiyonu oldu!

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda mücadele eden Busenaz Sürmeneli, final maçını kazanarak dünya şampiyonu oldu. Milli boksör, 'Benim hırçınlığım sürdüğü sürece şampiyonluklar her zaman gelecek' dedi.

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  • 20.05.2022 18:23
  • Güncelleme: 20.05.2022 20:49
Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu dünya şampiyonu oldu!
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nın 11. gününde olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli, final maçında Kanadalı rakibi Charlie Cavanagh ile karşılaştı.
Karşılaşmanın ardından düşüncelerini paylaşan milli boksör, “Bu sıklette altın madalya hedefliyorduk. Hiç karşılaşmadığım rakiplerle karşılaştım. 69 kiloda olimpiyat şampiyonu oldum, ondan önce dünya şampiyonu oldum. Yeni sıklette, yeni heyecanlar ekledik. Allah çalışana veriyor, ben çok sabrettim, çok aç uyudum. Güzel oldu. Ülkemizde de İstiklal Marşı'nı okutmak nasip oldu. Bu akşam ailemle yemek yemek istiyorum. Onları özledim, beni bekliyorlar” dedi.

Hedef 2024 Paris Olimpiyatları

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Hedefleriyle ilgili de konuşan Busenaz, “Benim hırçınlığım sürdüğü sürece şampiyonluklar her zaman gelecek. İnanan bir Buse'yi, çok çalışan bir Buse'yi ringte kimsenin yeneceğini düşünmüyorum. İddialı konuşuyorum. 2024'teki Olimpiyat madalyasını da alarak hep beraber ağlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Dünyaya Busenaz'ın kim olduğunu izletmek istiyorum”

Tribünde kendisine destek veren seyircilerin kendisini motive ettiğine de değinen Sürmeneli, “Buraya gelen seyirciye, boksun ne kadar güzel bir spor olduğunu onlara izletmek istiyorum. Zevk aldırmak isriyorum. Çıkışlar yapıyorum, kombineler yapıyorum. Busenaz'ın neler yapabileceğini göstermek istiyorum. Çünkü burayı tüm dünya izliyor. Onlara Buse'nin kim olduğunu izletmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Cahit Süme: “Busenaz'ın inandığı zaman kazanamayacağı maç yok”

Busenaz Sürmeneli'nin antrenörü Cahit Süme de sporcusunu tebrik ederek, duygularını paylaştı. Süme, “Yaklaşık 13-14 yıl önce bu yola çıkarken, Busenaz'dan bahsedeceğimiz zaman kariyerinde, neden 10 defa dünya, 2-3 defa olimpiyat şampiyonu olmasın diye söylemiştik. Gelinen süreçte de 4. Dünya Şampiyonluğu, 6. Avrupa Şampiyonluğu ve Olimpiyat şampiyonluğu var. Ringe çıktığı zaman boks izleyicisine, boksun estetiğini gösterme anlamında, istediğini yapma konusunda özgür bırakıyorum. İnandığı zaman gününde olduğu zaman başaramayacağı, kazanamayacağı maç yok” dedi.

SHA Editör
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