Dünya Kadınlar Günü'nde Bursa AFSİAD Kadın Girişimciler Kurulu kuruldu

Bursa Afyonkarahisarlı Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (Bursa AFSİAD) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde anlamlı bir oluşuma imza atarak Kadın Girişimciler Kurulu’nu kurdu.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda kuruluş dilekçesini veren Bursa Afyonkarahisarlı Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (Bursa AFSİAD), aradan geçen 7 ayda hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay 1. Genel Kurulu’nugerçekleştiren Bursa AFSİAD’ın yeni Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısı dernek merkezinde yapıldı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle kadın üyelere karanfil hediye edildiği toplantıda,önemli bir oluşuma da imza atılarak Bursa AFSİAD Kadın Girişimciler Kurulu kuruldu. Yeni kurul, kadınların iş dünyasında desteklenmesine katkı sağlamak adına, Y. Mimar Aytül Küçüközdemir Aydın başkanlığında faaliyetlerine başladı.

Bursa AFSİAD’ın iki şehir arasında ekonomi alanında bir köprü görevi görmenin ötesinde, kalkınma ve sürdürülebilir gelişime de destek vermeyi amaçladığını belirten Bursa AFSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İlker Duran, “Yeni Yönetim Kurulumuzla gerçekleştirdiğimiz ilk toplantıda anlamlı bir oluşuma imza atmanın mutluluğu içerisindeyiz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü gibi anlamlı bir tarihte, Kadın Girişimciler Kurulumuz’un çalışmalarını başlattık. Kadınların iş yaşamında daha fazla yer almaları ve kenetlenmeleri adına kendilerini destekleyecek kurulumuz, alanında başarılı iş kadınlarından oluşmaktadır. Bizler ülkemizin üretimde başarı hikayeleri yazmasını kendimize misyon edinmiş bir derneğiz. Bunun için de kadınlarımızın iş yaşamında yer almasının son derece önemli olduğuna inanıyoruz. İlerleyen dönemde gençlerimiz için de benzer bir oluşuma imza atacağız” ifadelerini kullandı.

Bursa AFSİAD çatısı altında kurulan yeni oluşumla ilgili bilgi veren Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Y. Mimar Aytül Küçüközdemir Aydın ise, “Güçlü ülkelerin, çağdaş toplumların oluşmasında eğitimli ve üretken kadının gücünün garipsenemeyeceği gerçeğine inancımızla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Bursa AFSİAD Bursa Kadın Girişimciler Kurulu’nun kuruluşunu ilan ediyoruz. Bursa Afyonkarahisarlı Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğibünyesindeki oluşumumuz Bursa’da ikamet eden Afyonkarahisarlı iş kadınlarının, birlikteliği ile iş hayatında yetkinliklerin artırılarak etkinliklerinin güçlenmesi hedefiyle yola çıkmıştır. İş hayatındaki Afyonkarahisarlı kadınlar; merkezi ve yerel yönetimler, resmi kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde; hedefledikleri sosyal, kültürel ve ticari projeleri gerçekleştirme amacındadır” dedi.