Dünya Kalp Günü uyarısı: Kalbinizi tehdit eden 8 düşman

İstanbul Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Karpuz, 29 Eylül Dünya Kalp Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Her yıl dünyada yaklaşık İstanbul nüfusu kadar insan kalp hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu tabloyu değiştirmek ise büyük ölçüde bizim elimizde" dedi.

Kalp hastalıkları, tüm bilimsel gelişmelere rağmen hem dünyada hem de Türkiye’de en önemli ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer almaya devam ediyor.

Prof. Dr. Hakan Karpuz, kalp hastalıklarında en önemli yaklaşımın hastalık oluşmadan önlem almak olduğuna dikkat çekerek, ilaç ve girişimsel tedavilerde önemli ilerlemeler kaydedilse de bireysel yaşam tarzı değişikliklerinin hayati rol oynadığını vurguladı. "Tütün ve tütün ürünlerinden uzak durmak, sağlıklı kiloyu korumak, düzenli egzersiz yapmak ve uyku düzenine dikkat etmek kalbimizi korumada en etkili adımlar" ifadelerini kullandı.

Kalp sağlığını tehdit eden 8 önemli risk faktörü

Prof. Dr. Karpuz, kalp hastalıklarının önlenmesinde dikkat edilmesi gereken en önemli 8 risk faktörünü şöyle sıraladı:

"Sigara ve tütün ürünleri: Sadece tütün ve tütün ürünlerini kullanmamak değil, kullanılan ortamlarda bulunmak dahi kalp sağlığı için ciddi tehdit oluşturuyor.

Fazla kilo ve özellikle bel çevresi: Erkeklerde 94 cm, kadınlarda 80 cm’nin üzerindeki bel çevresi kalp krizi riskini artırıyor.

Sağlıksız beslenme: Beslenme düzeninin kişiye uygun, sürdürülebilir ve sağlıklı olması gerekiyor. Diyetinizi yaşamınızın doğal bir parçası haline ulaştırın.

Hareketsizlik: Egzersizde en önemli nokta düzenlilik. Egzersizin ne zaman ve ne kadar yapılması değil, istikrarlı şekilde yapılması kalbi koruyor.

Uyku düzensizliği: 6 saatten az ya da 8 saatten fazla uyku kalp sağlığını olumsuz etkiliyor, diyabet gibi riskleri de artırıyor.

Yüksek kolesterol: Özellikle LDL olarak bilinen "kötü kolesterol" düzenli takip edilmeli ve doktor kontrolünde yönetilmeli; ilaç tedavisi ise kişinin özelliklerine göre değişkenlik gösterebilir.

Şeker: Salgın boyutuna ulaşan diyabet için kan şekeri düzenli ölçülmeli ve özellikle şekerli gıdalar ve hamur işlerinden uzak durulmalı.

Yüksek kan basıncı: Dünyada ölümlere en çok neden olan risk faktörlerinden biri hipertansiyondur. Düzenli tansiyon takibi yapılmalı, özellikle ülkemizde büyük problem olan tuz tüketimi minimuma indirilmeli."

Prof. Dr. Hakan Karpuz, sözlerini şöyle tamamlıyor:

"Kalp sağlığını korumak için atacağımız her adım, yaşam kalitemizi artırdığı gibi yaşam süremizi de uzatacaktır. Unutmayalım, kalp krizlerini önlemek tedavi etmekten çok daha kolay ve değerlidir. Emin olun, siz kalbinizi korursanız, kalbiniz de sizi korur."