Dünya Karakucak Güreş Federasyonu, İran'da kuruldu

İran’da 11-16 Ocak tarihlerinde yapılan seminer ve konferanslar sonrasında İran Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın önderliğinde Dünya Karakucak Güreş Federasyonu kuruldu.

Konuyla ilgili görüşlerini belirten Dünya Aba Güreşi Federasyonu Kurucu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, pehlivan sporunun, Türkiye’deki karşılığının karakucak güreşi olduğunu ifade ederek, "Güreş giysisi olarak üst taraf çıplak veya atletli, alt kısma kumaştan yapılmış kıspet benzeri bir pantolon giyiliyor. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da İran Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın davetlisi ve onur konuğu olarak bir hafta kadar Tahran’da bulundum. İki gün kongre-sempozyum çalışmaları, bir gün de Zorhane Spor Semineri düzenlendi. Milli Olimpiyat Komitesi müzesi ziyaret edildi. İran Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Seyed Mohammad Pouladgar, İran Kuşdi (güreş) ve Zorhane Federasyonu Başkanı Dr. Mehrali Barancheshmeh, İOK üyesi ve İran Spor Organizasyonları Başkanı Seyed Mostafa Hashemi ve diğer yetkililer hazır bulundu. Çalışmalar İran Milli Olimpiyat Komitesi tesislerinde gerçekleştirildi. Dünya Karakucak Güreşi Federasyonu tüzüğünü, kıtalar federasyonlarını ve dünya federasyonunu oluşturmak üzere kongreye 50’den fazla ülkeden temsilciler katıldı. Çalışmalar sonunda kıta federasyonları başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile Dünya Karakucak Güreşi Federasyonu başkan ve yönetim kurulu üyeleri belirlendi. Başkanlığına İran Gençlik ve Spor Bakanı, genel sekreterliğine İOK üyesi ve İran Spor Organizasyonları başkanı seçildi. Naçizane bana da Avrupa ve Dünya Federasyonu Yüksek Yönetim Kurulu Üyeliği verildi. Bu toplantıda üzüldüğüm üç şey oldu; Bu dünya federasyonunu bugüne kadar biz neden kurmadık? İran gibi Yunanistan da yarın öbür gün Yağlı Güreş Federasyonu’nu kurarsa, ne durumlara düşeriz? İçişleri Bakanlığı’na bağlı, dernekler kanunları kapsamında Dünya Aba Güreşi Federasyonu’nu kurduk, 50 kadar ülkeyi üye yaptık. Son derece sınırlı koşullarla 40-50 ülkenin katılımıyla 13 kez Dünya Şampiyonası düzenledik. Fakat Genel müdürlük Geleneksel Sporlar Federasyonu daima çalışmalarımızı siz sahte federasyonsunuz diyerek engelledi. Spor bir kültürdür ve devletlerin tanınmasında, ülkelerin güzelliklerinin sergilenmesinde, gelenek ve göreneklerin ortaya konmasında en güzel araçlardan biridir. Başkaları girişimde bulunmadan, Gençlik ve Spor Bakanlığımızca, bir an evvel Dünya Yağlı Güreş Federasyonu kurulmalıdır. Spor teşkilatımızın Geleneksel Sporlar Federasyonu, bizim kurduğumuz Dünya Aba Güreşi Federasyonumuza engel çıkarma yerine bu federasyonu sahiplenerek, bu konudaki çalışmaları resmen tüm dünya ülkeleri ile paylaşmalıdır. Bugün devletler; geleneksel sporlarını modernize ederek, dünyaya tanıtmakta, geleneksel spor diyerek kabuğuna hapsolmamaktadır. Bizim aba güreşinin aynısı İran’da çuha güreşi olarak yapılmaktadır. (Atasözümüz; Abada bir, çuhada bir giyene diyor). Gelecekte İran bu sporu da dünya sahalarına taşıyacaktır. Şahsen hiçbir beklentimiz yoktur. Önemli olan Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile TMOK’un Türk sporlarını ayırım yapmadan dünya platformlarına taşımalarıdır. Bize düşen yılların sportif ilim birikimi ile yardımcı olmaktır" diye konuştu.