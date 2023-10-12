Dünya Kız Çocukları Günü'nde Ayşe Eda'nın büyük hayali 'belediye başkanı olmak'

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nde Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezinde (AÇEM) öğrenim gören çocuklar Başkan Şadi Yazıcı’ya sürpriz yaptı. 3-6 yaş arasındaki 9 kız çocuğu gelecekte hayalini kurdukları mesleklerin kostümlerini giyerek Başkan Yazıcı’yı makamında ziyaret etti. Belediye Başkanı olmak istediğini söyleyen 4 yaşındaki Ayşe Eda Ödev ise projelerini anlatarak, Başkan Yazıcı’nın makamına oturdu.

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’ne özel Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezinde (AÇEM) öğrenim gören kız çocukları Başkan Yazıcı’yı makamında ziyaret etti. Aşçı, öğretmen, hemşire, doktor, belediye başkanı, pilot olmak isteyen çocuklar, hayallerindeki mesleğin kostümlerini giyip Başkan Yazıcı’yla sohbet etti. Çocuklarla tek tek konuşan Yazıcı, sohbet sonunda miniklere hediye verdi. Dünya Kız Çocukları Günü’nü kutlayan Başkan Yazıcı, “Ziyaretime gelen değerli belediye başkanımıza, tıp hocamıza, pasta ustamıza ve meslek erbabı değerli misafirlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

“Belediye başkanı olacağım”

Dr. Şadi Yazıcı’nın makamına hazırladığı projeleri ile giren 4 yaşındaki Ayşe Eda Ödev, büyüdüğünde belediye başkanı olmak istediğini söyledi. Başkan Yazıcı ile projeler üzerinde hasbihal eden Ödev, çikolata şelalesi, çocuk hastanesi gibi fikirlerini sundu. Sunumdan sonra Yazıcı’nın makamına oturan Ödev, hediyesini burada açtı. Aşçı kıyafetleri giyen ve büyüdüklerinde aşçı olmak istediklerini söyleyen Buse Sönmez (3) ve İpek Azra Korkut (4) ise Başkan Yazıcı’ya yaptıkları pastayı ikram etti. Eğlenceli vakit geçirdiklerini söyleyen çocuklar, teşekkürlerini iletip makamdan ayrıldı.