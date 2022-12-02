Dünya Kupası 2022 İle Bilmeniz Gereken Her Şey

Bu da kupa maçları boyunca heyecanın asla bitmemesine neden oluyor. Bunun yanında 2022 Dünya Kupası hakkında herkesin bilmesi gereken ilgi çeken detaylar bulunmaktadır.

İzlenme Rekorları Kıran Bir Futbol Organizasyonu

Ülkemize bakacak olursak Süper Lig'in son derece geniş bir izleyici kitlesi olduğu bilinir. ExpressVPN’in gerçekleştirdiği araştırma, Türkiye’de milyonlarca kişinin çevrimiçi olarak spor dallarından en çok futbolu takip ettiğini ortaya koyuyor. Milyonlarca kişi Süper lig maçlarını ve yurtdışı liglerinden Premier Lig’i takip etmektedir. Bunun yanında Türkiye Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası'nda yer almıyor.

2022 Dünya Kupası önceki kupalar gibi büyük beklentiler altında başladı. Turnuvanın açılış maçı ise 20 Kasım'da ev sahibi Katar ile Ekvator arasında yapıldı. Ev sahibi olan Katar'ın 2-0 mağlup olduğu maç milyarlarca insanı ekranlara bağladı. Özellikle 2022 Dünya Kupası diğer organizasyonlara göre daha büyük beklentiler içerisinde yapılmıştır. Tabi bu beklenti karşılığını aldı ve almaya devam ediyor.

Ancak buna rağmen Dünya Kupası'nı karşı yoğun bir ilgi vardır. Her gün devam eden maçları milyonlarca kişi izlemektedir. Final maçının geleceği gün büyük bir sabırsızlıkla bekleniyor. Yani ülkemizde dünyanın hissettiği heyecana ortak oluyor.

Futbolun diğer spor dalları içerisinde yeri ayrıdır. Hatta futbolun tüm sporlar arasında birinci sırada yer aldığını söyleyebiliriz. Bundan dolayı Dünya Kupası'na karşı ilgi hiçte az değildir. Dünyanın nüfusu 7 milyardan fazladır. Bunun yaklaşık 4-5 milyar civarının Dünya Kupası'nı takip ettiği düşünülüyor. Buda oldukça büyük bir kitlenin kupaya karşı ilgisi olduğuna önemli bir kanıttır.

2022 Dünya Kupası'nın Ev Sahibi Hangi Ülke?

Dünya Kupası en son 2018 yılında yapıldı. O kupada ev sahibi Rusya idi. Tabi ev sahipleri Dünya Kupası içerisinde ayrı bir dikkatle takip edilirler. Çünkü organizasyona ev sahipliği yapan ülkelerin neler yapacakları son derece merak konusudur. Buna göre 2022 yılında ev sahipliği Katar'a düştü. Ev sahibi olan Katar organizasyona son derece iddialı şekilde katıldı.

Zaten açılış maçı da Katar ile başladı. Ancak aldığı yenilgiler Katar'ın turnuvada olumsuz bir performans sergilemesine neden oldu. Katar, 2022 Dünya Kupası için geniş bir çalışma yaptı. Özellikle büyük ve ilgi çeken statlar maçlar için hazır edildi.

Zaten milyonlarca kişi kapasitesi olan statlar Dünya Kupası'na yakışır bir yapıya sahipler. Böylelikle maçları seyreden izleyiciler son derece memnun kalma şansına sahiptirler. Bununla birlikte 4 senede bir yapılan Dünya Kupası her zaman hak ettiği ilgiyi görmüştür. Katar'da yapılan bu Dünya Kupası da son derece etkileyicidir.

2022 Dünya Kupasında Hangi Ülkeler Ön Planda Yer Alıyor?

Dünya Kupası'nın çok izlenme ve popüler olma nedenleri arasında yıldız oyuncuları görmek vardır. Çünkü dünyanın en dikkat çekici futbolcuları Dünya Kupası'nda sahne alır. Bunlar içerisinde C. Ronaldo, Messi, Neymar, Mbappe, Griezmann ve birçok oyuncu yer alır. Doğal olarak bu oyuncuların yer aldığı takımlar daha çok ön planda yer alıyor. Bundan dolayı Arjantin, Portekiz, Brezilya ve Fransa gibi takımlar turnuvada ön planda bulunuyor.

Dünya Kupası içerisinde 32 takım yer alıyor. Bu takımlar dörder kişiden oluşan 8 gruba ayrılıyor. Böylelikle takımlar gruptan birinci veya ikinci olarak çıkmaya çalışırlar. Grup aşaması bitince çapraz eşleşme ile takımlar eleme maçlarına çıkarlar. Bu sayede çeyrek final ve yarı final karşılaşmaları belirlenmiş olur. Finalde ise karşı karşıya gelecek olan iki takım kupayı almak için amansız bir mücadeleye girişecek.