Dünya Motokros Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı yapıldı

2-3 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar’da düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası’nda basın toplantısı gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl 180 ülkeden 3,5 milyar insana motokros şampiyonası ve Afyonkarahisar’ın tanıtıldığını aktaran Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, “Geçen yıl 180 ülkeden 3,5 milyar insana organizasyon ve Afyonkarahisar tanıtıldı. Keşfedilmeyi bekleyen, potansiyeli ile zenginlikleri ile kendi gizemini, şehre gelenlere açıyor. Cumhuriyet’imizin 100. yılında bu etkinliği daha şevkle düzenleyeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 2-3 Eylül tarihlerinde Afyon Motorsporları Merkezi’nde düzenlenecek FIM Dünya Motokros Şampiyonası’nın (MXGP) tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Feriye Sarayı’nda düzenlenen toplantıya; Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, basın mensupları ile çok sayıda davetli katıldı. Geçmiş yıllarda düzenlediği şampiyonalarda şehre, ‘en iyi alt yapı, en iyi tanıtım ve en iyi padok’ ödülleri verildi. Bu yıl Dünya büyükler, kadınlar, gençler ve Avrupa olmak üzere 4 ayrı kategoride yarışlar yapılacak.

Bekir Yunus Uçar: “En iyi 7 federasyon arasındayız”

Türkiye’nin ev sahipliğinde Afyonkarahisar’da çok önemli bir organizasyon yaptıklarını dile getiren Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, “Çok genç bir federasyonuz. Gençliğimize rağmen hizmet koşusunda da en iyi 7 federasyon arasındayız. Gerek Dünya ve Avrupa çapında sporcu yetiştirme, gerek medya görünürlüğü, gerekse de sporcu yetiştirme anlamında ileri durumdayız. 5 yıldır bu organizasyonun içindeyiz. İtalya’nın yapamadığı organizasyonu da sırtımıza alarak gerçekleştirdik ve 6.’sını yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı himayesine almış olmak, bu berata sahip olmak özel bir duygu. Umut ediyorum ki bu organizasyon ve benzerleri diğer valiliklere ve belediyelere örnek olsun. Biz gençlerle buluşan bir motivasyona sahibiz. Organizasyonumuz 186 ülkede canlı yayınlanırken, 300 bin kişiyi misafir edeceğiz ve en fazla sanatçı ile konserler düzenleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Vali Yiğitbaşı: “180 ülkeden 3,5 milyar insana Afyonkarahisar tanıtıldı”

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, “Afyonkarahisar Dünya Motokros Şampiyonası’nı sevdi, motorsporları tutkunları da Afyonkarahisar’ı sevdi. Böylesine büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyorum. Bu sene 6.’sı düzenleniyor. Dünya büyükler, kadınlar, gençler ve Avrupa olmak üzere 30 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde motorsporları tutkunlarını Afyonkarahisar’a bekliyoruz. En iyi alt yapı, en iyi padok ve en iyi tanıtım unvanlarını kazandık. Tekrar büyük bir heyecanla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok önemli tesis ve altyapılara da sahibiz. Geçen yıl 180 ülkeden 3,5 milyar insana organizasyon ve Afyonkarahisar tanıtıldı. Geçtiğimiz yıl 250-260 bin kişinin katıldığı organizasyona bu yıl daha fazla katılım bekliyoruz. Aynı zamanda konserlerimizle, şenliklerimizle gündüz yapılan bu etkinliğin ardından akşam da etkinliklerimiz devam ediyor. Keşfedilmeyi bekleyen, potansiyeli ile zenginlikleri ile kendi gizemini, şehre gelenlere açıyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında bu etkinliği daha şevkle düzenleyeceğiz. Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılan bu organizasyon için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ise, 2018 yılında başlanılan organizasyonda dünyanın en iyi ödüllerinin sahibi olduklarını belirterek, sporun başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.