Dünya Ormancılık Günü ve Ormancılık Haftası kutlandı

"21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Ormancılık Haftası" kutlamaları; Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, il protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, askeri personel, öğrenciler, STK’lar, emekliler, kurum personeli ve halkın yoğun bir katılımıyla, 01 Temmuz 2025 tarihinde çıkan yangında zarar gören Altıeylül ilçesi Gökçeören mahallesindeki ormanlık sahada gerçekleştirildi.

Gökçeören kırsalında Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri kapsamındaki Tarım ve Orman Bakanlığının talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen ve protokol konuşmalarının yapılmadığı etkinlikte; Vali İsmail Ustaoğlu, öğrencilerle yaptığı kısa sohbetin ve günün anısına çektirdiği fotoğrafların ardından öğrencilere hediyeler dağıttı. Vali Ustaoğlu öğrencilere yaptığı hediye dağıtımından sonra, baharın gelişini simgeleyen Nevruz etkinlikleri çerçevesinde yakılan ateşin yanında demir dövülerek fidan dikimi yapıldı. Altıeylül ilçesi Gökçeören mahallesindeki ormanlık sahada gerçekleştirilen etkinlikte, tüm katılımcılarla birlikte binlerce fidanı toprak buluşturdu.

"21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Ormancılık Haftası" kutlamaları kapsamında il genelinde fidan dikim etkinlikleri hafta boyunca devam edecek.