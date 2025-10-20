Dünya Osteoporoz Günü'nde uyarı: 'Erken önlemle kemik kaybı yavaşlatılabilir'

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Erhan Şükür, 20 Ekim Dünya Osteoporoz Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada kemik sağlığının önemine dikkat çekti. Şükür, osteoporozun erken dönemde alınacak önlemlerle yavaşlatılabileceğini vurguladı.

Sakarya Özel Adatıp Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Erhan Şükür, 20 Ekim Dünya Osteoporoz Günü çerçevesinde kemik sağlığı ve osteoporoz hakkında açıklamalarda bulundu. Osteoporozun halk arasında ‘kemik erimesi’ olarak bilindiğini belirten Prof. Dr. Şükür, "Bu hastalık kemiklerin daha kırılgan hale gelmesine yol açar. Özellikle ileri yaşlarda sık görülen bir durumdur ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir" dedi. Osteoporoz gelişiminde genetik yatkınlığın yanı sıra hareketsizlik, yetersiz beslenme ve hormonal değişimlerin de etkili olduğunu ifade eden Erhan Şükür, "Özellikle menopoz sonrası kadınlarda ve ileri yaşlardaki bireylerde risk daha yüksektir. Düzenli sağlık kontrolleri ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kemik sağlığı açısından büyük önem taşır" diye konuştu.

Dünya Osteoporoz Günü’nün toplumda farkındalık oluşturmayı amaçladığını vurgulayan Şükür, kemik sağlığını korumak için dengeli beslenmenin, kalsiyum ve D vitamini alımının, düzenli egzersizin ve güneş ışığından faydalanmanın destekleyici olduğunu söyledi. Prof. Dr. Erhan Şükür, "Osteoporoz tamamen önlenemese de erken dönemde alınacak önlemlerle kemik kaybının hızı azaltılabilir. Kemik sağlığını korumak her yaşta önemlidir. Düzenli kontroller ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla osteoporozun etkilerini azaltmak mümkündür" ifadelerini kullandı.