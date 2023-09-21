Dünya Otomobilsiz Kentler Günü'nde toplu taşıma ücretsiz

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli etkinliklerle kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası’nın son günün de toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri, birbirinden farklı programlarla tüm hızıyla devam ediyor. 16 Eylül Cumartesi başlayan programlar, bisiklet turu, doğa yürüyüşü, yaşlılar için sabah sporu ve daha birçok etkinlik vatandaşların ilgisini sunuluyor. Programların son günü olan 22 Eylül Cuma ise Dünya Otomobilsiz Kentler Günü dolayısıyla belediye otobüsleriyle ulaşımlar ücretsiz olacak. Toplu taşıma kullanımını teşvik etmek gayesiyle düzenlenecek olan etkinlikte, Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin otobüsleri gün boyu ücretsiz olarak halka hizmet verecek.

"Belediyemize ait toplu taşıma otobüsleri ücretsiz olarak hizmet sunacak"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Büyükşehir belediyesi olarak şehrimiz için çalışmaya ve vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltecek projelere imza atmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede düzenlendiğimiz Avrupa Hareketlilik Haftası’nı da birbirinden farklı programlarla vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Muhtevası itibariyle belki de en fazla Spor Şehri Sakarya’mıza yakışan hareketlilik haftasını, her olduğu gibi bu yıl da dolu dolu geçiriyoruz. 22 Eylül Cuma günü Dünya Otomobilsiz Kentler Günü dolayısıyla belediyemize ait toplu taşıma otobüsleri ücretsiz olarak hizmet sunacak. Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak, sağlıklı yaşamı teşvik etmek için farkındalık oluşacağına inanıyorum" dedi.