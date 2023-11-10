Dünya Rejeneratif Tıp Kongre'sinde alanında lider iki kurum stratejik işbirliğine imza attı

Rejeneratif (yenileyici) tıp alanında faaliyet gösteren Global Stem Cells Group ve StemBio, işbirliği anlaşmasına imza attı. İki şirket bu işbirliği ile rejeneratif tıp alanında bilgi ve birikimlerini birleştirerek araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde yeniliklere öncülük etmeyi hedefliyor.

Hastalık, travma veya doğuştan gelen sorunlar gibi çeşitli nedenlerden dolayı zarar görmüş doku veya organların normal işlevlerine dönmelerini sağlamak amacı ile insan veya hayvan hücrelerini, dokularını veya organlarını değiştirmeyi, onarmayı ya da yeniden büyütmeyi amaçlayan rejeneratif (yenileyici) tıp alanında en iyi uzmanlar İstanbul’da düzenlenen Dünya Rejeneratif Tıp Kongresi’nde bir araya geldi.

Rejeneratif tıpta dünya lideri bir kuruluş olan Amerika Birleşik Devletleri merkezli Global Stem Cells Group ile Türkiye’de rejeneratif tıp alanında tanınmış bir lider olan StemBio, stratejik bir ortaklığa imza attı. ISSCA Dünya Rejeneratif Tıp Kongresi 2023 kapsamında düzenlenen basın toplantısında bu önemli ortaklığın detayları paylaşıldı. Basın toplantısına Global Stem Cells Group Kurucusu ve ISSCA (Uluslararası Kök Hücre Uygulamaları Derneği) Halkla İlişkiler Direktörü Benito Novas, StemBio Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Özsu, StemBio CEO’su İlker Halbutoğulları, Global Stem Cells Group Uluslararası Operasyonlar Direktörü M. Salih Yıldırım, Global Kök Hücre Grubu Başkanı David Christensen ve StemBio Medikal Direktörü Durmuş Burgucu konuşmacı olarak katıldı.

İşbirliği ile yapacakları çalışmalardan bahseden Benito Novas, "Rejeneratif tıp alanında dünya lideri bir kuruluş olarak, Türkiye’deki rejeneratif tıp alanında tanınmış liderlerden olan StemBio ile stratejik bir işbirliği yapmaktan ve onların rejeneratif tıp alanındaki uzmanlığından yararlanmaktan heyecan duyuyoruz. Bu işbirliği, araştırma ve geliştirmeyi hızlandırmayı, klinik denemeler yapmayı ve rejeneratif tıbbın ilerlemesi için yeni ürünler ve protokoller oluşturmayı hedeflemektedir. Bu ortaklık, toplum sağlığı için son teknoloji rejeneratif çözümler sunma misyonumuzu hızlandıracaktır" dedi.

Rejeneratif tıp alanında önemli bir kilometre taşını simgeleyen ortaklık ile ilgili olarak StemBio CEO’su İlker Halbutoğulları ise ‘’ “Bu işbirliği, rejeneratif tıp alanındaki iki güçlü oyuncuyu bir araya getirerek, çoklu merkezlerde legal otoritelerden izin alınarak rejeneratif tedavilerin araştırma, geliştirme ve uygulanmasında bir çığır açmayı amaçlamaktadır. StemBio ve Global Stem Cells Group’un bir araya getirdiği uzmanlık ve kaynaklar, rejeneratif bakımda inovasyon ve gelişmeleri sürdürmeyi hedefleyerek dünya genelindeki hastalara fayda sağlayacaktır’’ diye konuştu.

Halbutoğulları, ‘’StemBio, Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından ATMP (İleri Tedavi Ürünleri) ürünleri için GMP (İyi Üretim Uygulamaları) yetkisi almış, Kemik, Adipoz, Umbilikal Kordon gibi farklı kaynaklardan Mezenkimal Kök Hücre(MKH) ve daha fazlasını içeren rejeneratif tıp için gerekli lisanslara sahip, son teknoloji altyapıya sahip bir kuruluştur. Bu çeşitli kaynaklarımız, StemBio’nun mükemmeliyete olan bağlılığını göstermekte olup Biyoteknoloji üssümüzü Türkiye’deki rejeneratif tıp alanında önde gelen tesislerden biri yapmaktadır” ifadelerini kullandı.

StemBio ve Global Stem Cells Group iş birlikleri sayesinde kolektif uzmanlığı ve kaynaklarını kullanarak, rejeneratif bakımda yenilikçiliği ve ilerlemeleri teşvik ederek dünya çapında hastalara fayda sağlamayı hedefliyor. İki kurum da güçlerini ve bilgilerini birleştirerek, rejeneratif bakımda mümkün olanın sınırlarını zorlamaya ve hastaların hayatlarında kalıcı bir etki bırakmayı istediklerini duyurdu.