Dünya rekortmeni, Balıkesir kahvaltısıyla tanıştı

Dünya Rekortmeni Şahika Ercümen, tamamı Balıkesir’de yetişen ve üretilen ürünlerin bir araya gelmesiyle oluşan Balıkesir Kahvaltısı ile tanıştı.

Türkiye’yi Doyuran Şehir Balıkesir, kahvaltısıyla ses getirmeye devam ediyor. Program için Balıkesir’e gelen Şahika Ercümen, 50 Peynirli Şehir’in coğrafi işaretli ürünleriyle buluştu. Milli Sporcu Ercümen ülke gündemine kahvaltısıyla yeni bir lezzet şöleni getiren Marka Şehir Balıkesir’in ürünlerine hayran kaldı.

Vali Hasan Şıldak ve Eşi Fatma Nur Şıldak’ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın da Eşiyle birlikte bulunduğu kahvaltıda, Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen ’Balıkesir Kahvaltısı’nı çok beğendiğini, ürünlerinin Balıkesir’de yetişip üretiliyor olmasının çok önemli olduğunu söyledi. Bir Çanakkaleli olarak Balıkesir’deki projelere destek vermekten mutluluk duyduğunu ifade etti.