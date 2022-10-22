Dünya şairleri liselerde şiiri konuştu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 21. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları çerçevesinde dünya ülkelerinden gelen önemli şairler Sakarya’daki liselerde öğrencilerle ‘şiiri’ konuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sanatla dolu programlarda öncülük yapıyor. Şehrin sanatla, kültürle ve sporla yoğurulması için gündüz-gece çalışan belediye, 21. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları’na unutulmaz bir geceyle başlamıştı. Dünyanın dört bir yanından gelen şairler, liseleri ziyaret etti.

Sakarya genelindeki birçok lisede öğrenciler, dünya genelinden ve Türkiye’den gelen önemli sanatçılarla bir araya geldi. Ali Ural, Adnan Özer, Ali Ayçil, Aziz Nazmi Şakir, Celal Fedai, Çiğdem Sezer, Ercan Yılmaz, Haşim Hemdem, İnqilab İsaq, Kadir Korkut, Kenan Göçer, Meryem Kılıç, Mustafa Muharrem, Nilüfer Altunkaya, Yılmaz Daşcıoğlu, Zeynep Arkan gibi isimler şiiri konuştu ve eserlerini okudu. Öğrencilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği programda şairler imzalı eserlerini hediye etti.

Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi, Ozanlar Anadolu Lisesi, Mithatpaşa Anadolu Lisesi ve TED Sakarya Koleji’nde sanat dolu programlar gerçekleştirildi. Şiirin ruhunun yansıtıldığı söyleşilerde şairler merak edilen soruları cevapladı. Eserlerinin hikayelerini anlatan önemli isimler, Türk edebiyatının geçmişini ve geleceğini konuştu. AKM’de şiir dinletileriyle, önemli konukların katılımıyla başlayan uluslararası etkinlik bugün 18.00’da Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi’nde şiir dinletileriyle final yapacak.