Dünya Salon Atletizm Şampiyonası, Glasgow'da düzenlenecek

İskoçya’nın Glasgow kentinde 1-3 Mart 2024 tarihlerinde arasında yapılacak olan Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye’yi Ersu Şaşma, Kayhan Özer ve Mikdat Sevler temsil edecek.

Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye rekorlarını ellerinde bulunduran Ersu Şaşma sırıkla yüksek atlama, Kayhan Özer 60 metrede, Mikdat Sevler ise 60 metre engelli yarışmalarında piste çıkacaklar.

Glasgow’da düzenlenecek olan Dünya Salon Atletizm Şampiyonası öncesi açıklamalarda bulunan TAF Başkanı Fatih Çintimar, "Dünya Salon Şampiyonasına üç sporcu ile katılıyoruz. Ersu Şaşma sırıkla yüksek atlamada, Kayhan Özer 60 metre, Mikdat Sevler ise 60 metre engellide ülkemizi temsil edecekler. Olimpiyat hazırlıkları devam eden birçok sporcumuz, bu şampiyonaya katılmayacaklar. Kota alan sporcularımızın Olimpiyat hazırlıkları ise farklı ülkelerde devam ediyor. Dünya salon şampiyonasında mücadele edecek olan üç sporcumuzda en iyi derecelerini koşacaklardır. Türkiye rekorlarını ellerinde bulunduran millilerimiz, inşallah orada ellerinden gelenin en iyisini yapacaklar’’ diye konuştu.

Milli atletlerin yarışma programı şu şekilde:

1 Mart Cuma

60 metrede Kayhan Özer, TSİ 16.10 seçmeler, yarı final 22.45, final 00.45

2 Mart Cumartesi

60 metre engellide Mikdat Sevler, TSİ 13.10 seçmeler, yarı final 22.10, final 00.30

3 Mart Pazar

Sırıkla Atlama Ersu Şaşma, TSİ 22.00 final