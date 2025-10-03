Dünya Şampiyonası'nda Bağcılar'a 3 madalya

Bağcılar Belediyesi Para Atletizm milli sporcuları Hamide Doğangün ile Zübeyde Süpürgeci Hindistan’da düzenlenen Dünya Para Atletizm Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza attı. Zorlu geçen yarışlarda Doğangün gümüş ve bronz madalya, Süpürgeci de gümüş madalya kazandı.

Hindistan’ın Yeni Delhi şehrinde 27 Eylül - 5 Ekim tarihleri arasında Dünya Para Atletizm Şampiyonası düzenleniyor. Turnuvada ülkemizi temsil eden milli takım kadrosunda Bağcılar Belediyesi Para Atletizm sporcuları Hamide Doğangün ile Zübeyde Süpürgeci de yer alıyor. En iyilerin sahaya çıktığı şampiyonada Doğangün ile Süpürgeci, Tekerlekli Sandalye Koşu branşında önemli bir başarı elde etti. T53 kategorisinde yarışan milli atlet Doğangün, ilk yarışı olan 800 metrede üçüncü olarak bronz madalya, ikinci yarışı 100 metre de ise ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Gözyaşlarını tutamadı

Bağcılar Belediyesi’nin diğer milli sporcusu Zübeyde Süpürgeci de güçlü rakipleri karşısında ter döktü. Son ana kadar mücadele eden Süpürgeci, 100 metre T54 kategorisinde dünya ikincisi oldu ve gümüş madalya elde etti. İkinci olduğu anons edilen Süpürgeci gözyaşlarını tutamadı.

Yasin Yıldız: "Bize büyük gurur yaşattılar"

Başarılarından dolayı Doğangün ve Süpürgeci’yi tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "İki sporcumuzu yürekten kutluyorum. Hindistan’da Türk bayrağımızı dalgalandırarak bize büyük gurur yaşattılar. Biz Bağcılar Belediyesi olarak her zaman sporcularımıza desteklerimizi sürdüreceğiz" dedi.