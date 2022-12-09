Dünya Şampiyonu Bandırma'dan

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 3. Dünya Alpagut Şampiyonası’nda "minikler", "yıldızlar" ve "gençler" kategorisinde kıyasıya geçen mücadelelerde Bandırma’dan Dünya şampiyonu çıktı.

1-4 Aralık 2022 tarihleri arasında Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde düzenlenen Alpagut Dünya Şampiyonası müsabakalarında 21 ülkeden yaklaşık 437 sporcu katıldı. Bursa’da gerçekleşen Alpagut Turan Federasyonunca düzenlenen 3. Dünya Alpagut Şampiyonası’nda Şehit Süleymanbey İlkokulu’ndan 4. Sınıf Öğrencisi Abdullah Demir ve Zeynep Su Özdoğan ve Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi 3. sınıftan Furkan Yazıcı, kendi kategorilerinde 3. Dünya Alpagut Şampiyonası’nda Dünya Şampiyonu oldu. 20 Kasım tarihinde de Konya’da düzenlenen Modern Pentatlon yarışmasının U9 kategorisinde koşu ve lazerli atışta mücadele eden Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Ela Alya Çelik’te Türkiye 1.liği elde etti. Şehit Süleymanbey İlkokulu öğrencilerine okullarında, okul müdürü tarafından 3. Dünya Alpagut Şampiyonası’nda 1.olan öğrencileri hediye verilerek ödüllendirildi. Dünya birinciliğini alan öğrenciler okullarında mini ödül töreni gerçekleştirdi artından Milli Eğitim Müdürlüğüne geçildi.

Şehit Süleymanbey İlkokul Okul Müdürü Naci Öntemel “ Bursa’da düzenlenen 3. Dünya Alpagut Şampiyonası’nda öğrencilerimiz kendi kategorilerinde dünya şampiyonu olmuştur. Öğrencimizi tebrik ediyorum ve başarıların devamını diliyorum. Bizde okulumuzda öğrencimize sertifikasını ve bizlerinde minik bir hediyesi olacaktır. Aynı zamanda şampiyonasında emekleri geçen ailelerimize ve hocamıza çok teşekkür ediyorum.

Bandırma’da Kick Boks Milli Takım Antrenörlüğü, MMA Dünya Şampiyonluğu, Oba Boks As Başkanlığı görevlerini sürdüren aynı zamanda Altın Yumruk Spor Salonu İşletmecisi Hakan İtmiş, nam-ı diğer Rambo Hakan, 1-4 Aralık tarihlerinde Bursa Yıldırım Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen 3. Dünya Alpagut Şampiyonası’nda Bandırma’yı temsil etti. İtmiş “Bursa’da yapılan 3. Dünya Alpagut Şampiyonası’nda Altın Yumruk Spor Salonu olarak 14 kişi katıldık. 10 tane altın 4 tane gümüş aldık. 21 ülke, 437 sporcu ile kıran kırana mücadele oldu. 1 ay boyunca kampta antrenmandaydık ve bununda hakkını verdiler. Hepsine gönülden teşekkür ederim. Özverili çalışıp şampiyon oldular. Hem okullarını hem de Bandırma’yı temsil ettiler” dedi.