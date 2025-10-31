Dünya şampiyonu güreşçilerden RTÜK'e ziyaret

Dünya Karakucak Güreş Şampiyonası’nda dünya şampiyonu olan milli sporcular, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nu (RTÜK) ziyaret etti.

Bu yıl ilki Kahramanmaraş’ın Batıpark Deprem Şehitleri Er Meydanı’nda düzenlenen Dünya Karakucak Güreş Şampiyonası’nda, finalde Azerbaycan’ı mağlup ederek dünya şampiyonu olan milli sporcular, RTÜK’ü ziyaret etti. RTÜK Başkanı Mehmet Daniş ve Üst Kurul Üyesi Hasan Davulcu tarafından makamda ağırlanan milli sporculara, Antrenör Ziya Kambur da eşlik etti. Ziyarette, geleneksel sporlara duyulan ilgi ve genç sporcuların elde ettiği başarılar gururla vurgulandı.

Şampiyonaya 16 ülkeden 107 sporcu katılım sağladı. Organizasyon, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Dünya Güreş Birliği (UWW) ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

"Başarılarınız için sizinle gurur duyuyorum"

Mehmet Daniş, Türk sporunda köklü bir yere sahip olan güreşin gençler tarafından yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

"Geleneğimizi var etmeye devam ettirdiğiniz ve başarılarınız için sizinle gurur duyuyorum. Amcam da yağlı güreş pehlivanıydı; biz bu sporun içinde büyüdük. Gençliğimde Çanakkale’de mahalle takımında futbol oynardım. Şimdi baktığımda sporun bana kattığı kimliği görüyorum. Siz pırıl pırıl gençlerin dünya ve Avrupa şampiyonu olarak bu başarıyı elde etmesi hepimiz için büyük bir gurur kaynağı. Rekabet duygunuzu saygı çerçevesinde sürdürmeniz takdire şayan. Antrenörünüz Ziya Kambur’u, ailelerinizi ve sizleri gönülden tebrik ediyorum."

Daniş ayrıca RTÜK olarak gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutan, spor ve kültürle bütünleşen bir medya anlayışını da desteklediklerini belirtti.

Genç dünya şampiyonları

Antrenör Ziya Kambur ve genç sporcular, kendilerini kabul ederek destek veren RTÜK Başkanı Mehmet Daniş ile Üst Kurul Üyesi Hasan Davulcu’ya teşekkür ederek, "Bizler, ülkemizi temsil ettiğimiz her yerde Türk bayrağını gururla dalgalandırmak için mücadele ediyoruz. Geleneksel sporumuzu dünyaya tanıtmak ve bizden sonra gelen gençlere örnek olmak en büyük hedefimiz. Bizlere her zaman destek olan ailelerimize, antrenörlerimize ve bizi kabul ederek moral veren RTÜK Başkanı Mehmet Daniş ile Üst Kurul Üyesi Hasan Davulcu’ya teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

60 kiloda Emircan Çolak, 75 kiloda Muhsin Barbak dünya şampiyonu olurken, Alper Turan ise Serbest Avrupa Güreş Şampiyonası’nı 5. olarak tamamladı.