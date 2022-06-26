Dünya şampiyonu özel sporcular yurda döndü

DS Down Dünya Şampiyonası’nda 43 madalya alarak takım halinde şampiyon olan Özel Sporcular yurda döndü.

Türk Hava Yolları’na (THY) ait uçakla saat 13.05’de Prag’dan İstanbul’a gelen milli sporcular, İstanbul Havalimanı’nda çiçeklerle karşılandı. Şampiyonada 5 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya alarak bir dünya şampiyonasında en fazla madalya kazanan Türk sporcu olan Emrah Akçakoca kazandığı madalyaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye ettiğini söyledi. Şampiyonada en fazla madalya kazanan Türk sporcu olan Emirhan Akçakoca, "Sapasağlam döndüğüm için çok mutluyum. buradaki özel sporculara başarılar diliyorum. onlarla birlikte Prag’da dünya rekorunu kırdım. Çok mutluyum gururluyum" dedi.

Sokaklara çıkışı izin verilmeyen çocuklar şimdi dünya şampiyonu

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, tarihi bir başarı elde ettiklerini belirterek, "Yıllar önce evlere kapatılan, yok sayılan, bunlar eğitim göremez denilen, evlerden sokaklara çıkışına izin verilmeyen özel çocuklara verilen destekle büyük bir başarı elde ettik. Şu anda bu çocuk İstanbul’a dünya şampiyonu olarak döndü. artık biz engelleri aşmış bir federasyonuz. Bugün 43 madalya ile döndük. Bu pırıl pırıl gençlerin neler başardığını görmüş oldu. Cumhurbaşkanımızın engellere kucak aşmasıyla bu çocuklar şampiyon olmuştur" diye konuştu.