Dünya Sanat ve Bilim Akademisi Mütevelli Heyeti'ne seçilen ilk Türk

İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, beyin cerrahı Prof. Dr. Türker Kılıç, Dünya Sanat ve Bilim Akademisi (WAAS) Mütevelli Heyeti’ne seçilen ilk Türk bilim adamı oldu.

Dünya Sanat ve Bilim Akademisi’nde 8 Türk üye bulunuyor. Aralık 2021’den beri Akademi üyesi olan Türker Kılıç, Mütevelli Heyeti’ne seçildi.

Dünya Sanat ve Bilim Akademisi (WAAS), 1960 yılında Albert Einstein, Manhattan Projesinin babası Robert Oppenheimer, UNESCO’nun kurucularından Bertrand Russell ve Joseph Needham, FAO’nun ilk Genel Direktörü Lord Boyd Orr, WHO’nun ilk Genel Direktörü Brock Chisholm’un da aralarında bulunduğu birçok seçkin bilim adamı, entelektüeller tarafından kuruldu. Akademi, siyasi sınırlardan bağımsız olarak insanlığın karşı karşıya olduğu zorlukları nesnel, bilimsel ve küresel olarak ele almaya kendini adamış bilim adamları, sanatçılar ve akademisyenler için bir forum olarak hizmet veriyor. Kurucu bildirgelerinde, WAAS’ın amacı şu şekilde ifade ediliyor: "Bilgi tek başına yeterli değildir. Bilgelik gerekir. Bilgelik ise insanlığın ortak yararını gözeten etik bir yönelimle mümkündür."

WAAS, bilim adamı olmanın yalnızca "bilmek" değil, aynı zamanda anlamlandırmak, seçmek ve sorumluluk almak anlamına geldiğini ilan eden bir çağrı. WAAS üyeleri farklı kültürlerden, milletlerden, entelektüel disiplinlerden ve mesleklerden gelmekte olup doğa, teknoloji ve sosyal bilimler, sanat ve beşeri bilimler, farklı meslekler ve kamu hizmeti alanlarında seçkin oldukları için seçiliyor. WAAS’ın odak noktası başından beri küresel sosyal zorlukları ele almak.

WAAS, 2013 yılında diğer kuruluşlarla iş birliği yaparak Dünya Üniversite Konsorsiyumu’nu kurdu. WAAS, WUC ile iş birliği içinde, geleceğin eğitimi üzerine bir dizi uluslararası konferans, yeni disiplinler arası konular geliştirmek için müfredat geliştirme yuvarlak masa toplantıları ve deneysel ortak eğitim kurumlarıyla iş birliği içinde pilot projeler yürütmekte. WAAS’a BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) tarafından özel danışmanlık statüsü ve UNESCO tarafından danışmanlık statüsü verildi.

Prof. Dr. Türkr Kılıç, mütevelli heyetine seçilmesinden dolayı Akademi üyelerine teşekkür etti.