Dünya sıralamasında ilk 50'ye girdi, Elon Musk'ı davet etti

Bursa’da ara sokakta salaş bir mekandaki Uludağ Kebapçısı, Avrupa merkezli bir internet sitesinin yaptığı listede dünyanın en efsane ve ikonik lokantaları arasında 46. sırada yer aldı. Kebapçı Cengiz Çalışır, Elon Musk’ın favori yemeğinin ‘döner kebap’ olduğunu öğrendiklerini belirterek, “Ancak Almanya’da gittiği restoran yıkılmış, çok üzülmüş. Türkiye’ye gelirse onu memnun ederiz. Oradaki yediği kebabı aratmayız" diyerek davette bulundu.

Uludağ Kebapçısı, Avrupa merkezli bir internet sitesinin yaptığı listede dünyanın en efsane ve ikonik 150 lokantası arasında yer aldı. Türkiye’den 6 restoranın bulunduğu listede Uludağ Kebapçısı 46. sırada gösterildi. Gastronomi profesyonelleri ile yemek eleştirmenlerinin tavsiyelerinin ve değerlendirmelerinin dikkate alındığı listeye Türkiye’den 6 restoranın girmesi dikkat çekti. Avrupa merkezli ’Tasteatlas’ sitesi tarafından yapılan listede 35’inci sırada Gaziantep’ten İmam Çağdaş Lokantası alinazik kebabıyla, 46’ıncı sırada Bursa’dan Uludağ Kebapçısı iskender kebabıyla, 52’inci sırada Antalya’dan 7 Mehmet iç pilavıyla, 78’inci sırada İstanbul’dan Sultanahmet Köftecisi köftesiyle, 120’nci sıra İstanbul’dan Çiya Sofrası ezogelin çorbasıyla, 121’inci sırada İstanbul’dan Hacı Abdullah Lokantası hünkar beğendi yemeği ile yer aldı.

En efsanevi 150 restoranı ve bu restoranların ikonik yemeklerini paylaştığı listenin 46’ıncı sırasında yer alan Uludağ Kebapçısı’nın yetkilisi Cengiz Çalışır, "Cemal ve Cemil ustalar ile birlikte 50 yıl burada bir fiil çalıştım. Abilerim rahmetli oldu. Bize güzel bir isim bıraktı. Ben de elimden geldiğince bunu yaşatmaya çalışıyorum. 1964 yılından bugüne kadar aile olarak geliyoruz. Bana burada çıraklığımdan beri öğretilen kaliteli malzeme, temizlik ve güler yüz oldu. Ben de abilerimden ne öğrendiysem onu uyguluyorum" dedi.

Dünya’da 150 restoran arasında yer almanın kendileri açısından yaptıkları işi doğru yaptıklarının göstergesi olduğunu belirten Çalışır, "Çıraklığımdan bugüne kadar bir gün bile buradan ayrılmadım. Bugün de ne gördüysem onu uyguluyor ve uygulatıyorum. Bunca kişi gelip gidiyor. Bizi görmüşler ve tercih etmişler. 46’ıncı olduğumuzu gördükten sonra merak edip gelenler de oldu. Bizim için de çok büyük bir başarıdır. Türkiye’de, hatta dünya da birçok kebapçı varken, bizim o listeye girmemiz çok güzel. Belki benim yerim daha yukarılarda olabilir. Ama biraz dükkanın görselinden kaybediyor olabiliriz. Ama dış görünüş değil, iskenderin tadıdır" diye konuştu.

Yıllardır bulundukları dükkana gelmeyen sanatçının olmadığını dile getiren Çalışır, "Benim aklımda kalan Sibel Can ile Tarkan var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Mesut Yılmaz, Tansu Çiller ve birçok siyasetçi geldi. Bursa’ya gelen herkesin yolu bizim buraya düşüyor" dedi.

Elon Musk’ın favori yemeğinin ‘döner kebap’ olduğunu öğrendiklerini belirten Çalışır, “Ancak Almanya’da gittiği restoran yıkılmış, çok üzülmüş. Türkiye’ye gelirse onu memnun ederiz. Oradaki yediği kebabı aratmayız" diyerek de davette bulundu.

Lezzeti ilk defa tattıklarını belirten vatandaşlar ise, "İlk 50’ye girmeleri tesadüf olmamış. Gerçekten çok güzel bir lezzet. Bursa’ya yolu düşenlerin mutlaka uğraması ve tatması gereken bir lezzet" dediler.