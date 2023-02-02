Dünya Sulak Alanlar Günü, doğa harikası Acarlar Longozu'nda kutlandı

Doğa Koruma Milli Parklar, ‘2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü’ programının bu yıl merkezini doğa harikası Acarlar Longozu olarak belirledi. Büyükşehir’in baştan sona dokunuşuyla gün yüzüne çıkardığı longozda, Türkiye’deki tüm sulak alanların iyileştirilmesi için önemli bir mesaj verildi. Başkan Yüce, “İyi bir gelecek, doğanın ve suyun korunmasıyla mümkün ve insana çok önemli bir görev düşüyor” dedi.

2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü programı, Türkiye’nin tek parça halinde en uzun su basar orman ve her yıl yüzlerce göçmen kuşun uğrak noktası olan Acarlar Longozu’nda gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı programda Başkan Yüce katılımcıları bizzat ağırladı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nün ortaklığında gerçekleştirilen programda sulak alan statüsündeyken Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleriyle koruma altına alınan ve gelecek nesillere aktarılması için projelerin yürütüldüğü Acarlar Longozu örnek olarak konu alındı. ‘Şimdi Sulak Alanları İyileştirme Zamanı’ sloganıyla su altında olan bölgelerin doğallığı bozulmadan iyileştirilmesi konusunda yürütülen çalışmalardan bahsedildi.

Programda Başkan Yüce’nin yanı sıra Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, Sakarya Vali Vekili Ersin Emiroğlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı yer aldı. Başkan Ekrem Yüce, Büyükşehir tarafından tesislerin inşası, yürüyüş alanlarının uzatılması ve turizme açılmasıyla Türkiye’nin gözbebeği olan Acarlar Longozu Tabiat Parkı’nın ülke ve dünya için çok önemli bir örnek olduğunu belirterek doğa harikası benzer alanların da aynı şekilde korunması gerektiğini vurguladı ve “Kuraklığı önlemek için sulak alanları korumalı, kullanma dengesini gözetmeliyiz” dedi.

“Dünyanın en nadir harikası”

Yüce, “Tüm dünya genelinde çok nadir görülen tabiat alanlarından bir tanesi Sakarya’da yer alıyor. Tek parça halindeki en uzun longoz olan Acarlar Longozu, son düzenlemelerin ardından adeta doğal cennet olan alanlarını açtı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak devraldığımız Acarlar Longozu’nda tabiat görünümüne uygun ahşap idari ve hizmet alanları, peyzaj uygulamaları yapıldı. Longozda yöresel ürün satış merkezi, hediyelik eşya ofisi, konferans ve tanıtım merkezi inşa edildi. Longuzun kalbinden geçen ahşap yolun mesafesi uzatıldı. Son haliyle hem şehrimizden hem de çevre illerden yoğun ilgi görmektedir” dedi.

“Sulak alanları dengeyi gözeterek koruyun”

Tabiatın artık büyük tehditlerle karşı karşıya kaldığını ve bu noktada insana büyük bir görev düştüğünü ifade eden Yüce, “Biz insanoğlunun yaşam şekilleriyle var ettiği kimyasal kirliliklerin, atmosferdeki sera gazların ve karbon ayak izlerin artmasıyla çevremize büyük ölçüde zarar veriyoruz. Yaşanabilir bir dünya için gündüz gece çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu duyarlılık bilinciyle hareket ediyor, bu minvalde ilerlemeye devam ediyoruz. Kuraklığa sebebiyet vermemek için sulak alanlarımıza gereken önemi vermeli, korumalı ve kullanma dengesini gözeterek hareket etmeliyiz” diye konuştu.

“Su hayatın başlangıcıdır”

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, “Amacımız insanlara sulak alanların önemini bir kez daha hatırlatmak ve sulak alanları korumanın, geleceğimizi korumak olduğunu bir kez daha ortaya koymaktır. Suyun toprakla buluştuğu her yerde bolluk bereket bulunur” dedi. Öte yandan Vali Vekili Ersin Emiroğlu da söz alarak, “Su hayatın başlangıcıdır. Böyle değere sahip ülkemizde 105 yer var ve 5’i Sakarya’mızda bulunuyor. Bu alanları korumak amacıyla yapılan her çalışmayı çok değerli buluyorum” ifadelerini kullandı.

Program sonunda Yüce, Milli Parklar Genel Müdürü Çoktekin ile doğal alanların daha etkin şekilde korunması noktasında istişarelerde bulundu. Ayrıca törende ‘Sulak Alanlarımız ve Biyolojik Çeşitliliğimiz’ isimli resim yarışmasında kazananlara ödül takdim edildi. Başkan Yüce ve protokol üyeleri, longozda ‘Yeşilbaş’ yaban ördeklerini doğaya saldı.