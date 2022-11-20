Dünya Taekwondo Şampiyonası'nda 2 milli sporcu madalya mücadelesi verecek

Dünya Taekwondo Şampiyonası’nın altıncı gününde 2 milli taekwondocu mücadele etti.

Dünya Taekwondo Federasyonu tarafından Meksika’nın Guadalajara şehrinde düzenlenen şampiyonanın altıncı gününde kadınlar 73 ve erkekler 54 kiloda müsabakalar yapılırken Türkiye’yi Sude Yaren Uzunçavdar ile Deniz Dağdelen temsil etti.

Erkekler 54 kiloda tatamiye çıkan Deniz Dağdelen, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda İspanya’dan Hugo Arillo Vazquez’i yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. Deniz Dağdelen, son 16 turunda Kanada’dan Nicholas Hoefling’e mağlup olarak, şampiyonaya veda etti. Kadınlar 73 kiloda Türkiye’yi temsil eden Sude Yaren Uzunçavdar, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda Sırbistan’dan Nadica Bozanic’e mağlup olarak şampiyonayı noktaladı.

Dünya Taekwondo Şampiyonası’nın son gününde kadınlar 46 kiloda Rukiye Yıldırım ile erkekler 58 kiloda Görkem Polat madalya mücadelesi verecek.