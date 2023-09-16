Dünya Temizlik Günü'nde 432 kilo atık toplandı

16 Eylül Dünya Temizlik Günü etkinliği çerçevesinde Tütünçiftlik sahilinde gerçekleşen kıyı ve deniz temizliğinde 432 kilo atık toplandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Let’s Do It Türkiye, 16 Eylül Dünya Temizlik Günü etkinliği çerçevesinde Tütünçiftlik sahilinde kıyı ve deniz temizliği etkinliği gerçekleştirdi. Programda denizden 300, kıyıdan 132 kilo olmak üzere toplam 432 kilo atık toplandı. Körfez Kaymakamlığı ve Körfez Belediyesi’nin işbirliğiyle de gerçekleştirilen programa Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, İzaydaş Genel Müdürü Muhammet Saraç, STK temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Etkinliğe katılan tüm vatandaşlara büyükşehir belediyesi tarafından yelek, eldiven ve çöp torbası dağıtıldı. Etkinliğe katılan gönüllü vatandaşlar doğaya atılmış kağıt, plastik, metal, cam ve izmarit atıklarını topladı. Programın açılış konuşmasını yapan Let’s Do it! Kocaeli Temsilcisi Doç. Dr. Nermin Demirkol, "Let’s Do it! 2008 yılında Estonya’da ortaya çıktı. 50 bin kişi bir araya gelerek ülkenin 10 bin ton çöpünü topladı. Bu farkındalık eylemi o kadar hızlı yayıldı ki, bir çevre hareketine döndü. 2018 yılından beri Let’s Do it! Derneği öncülüğünde Dünya Temizlik Gününde 81 ilde ortak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bugünde 81 ilde ortak temizlik hareketi gerçekleştiriyoruz. Etkinliğimize katılan ve desteklerini sunan herkese teşekkür ediyoruz” ifadesini kullandı.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ise "Dünyanın en büyük çevre hareketi içerisinde olmaktan ve size ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Etkinliğin tüm paydaşlarını kutluyorum. Çevre en kıymetli hazinemiz. Bu hazineyi korumalı ve gelecek nesillere aktarmalıyız" dedi.