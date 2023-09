Dünya Temizlik Günü'nde gönüllüler bir araya geldi çevreyi temizledi

TAKİP ET

16 Eylül Dünya Temizlik Günü çerçevesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Let’s Do It Türkiye iş birliğinde Sakarya’nın Serdivan ilçesinde temizlik etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik çerçevesinde yaklaşık 150 gönüllü Kırantepe mevkiinde bir araya gelerek yerlere atılan ambalaj, kağıt, poşet, cam şişe, naylon, izmarit gibi her türlü atık madde ve çöpü topladı. Projenin son yıllarda uluslararası çapta yaygınlaştığını aktaran Let’s Do It Türkiye Sakarya Temsilcisi Begüm Seyhan, “Proje aslında uluslararası çapta büyük bir yaygınlaştırma gösterdi son yıllarda Türkiye’de de 81 ilde farklı noktalarda herkes 16 Eylül için uzun süredir bekliyor ve organizasyon planı yapıyordu. Burada gayemiz çöp körlüğünü yenmek ve bireylerin gerçekten bu harekete katılarak, bir parçası olarak kirli alanlarda aslında bir çöple bile neleri değiştirebileceğimizin farkındalığını arttırmak. Bu sayede hem bireysel olarak atıkları geri dönüştürmek, sürdürülebilirliğini sağlamak hem de kirli hep birlikte temizleyerek insanlara bunu göstermeye çalışıyoruz. Bugün aslında Sakarya için durumlar güzel beklediğimizden çok fazla katılım geldi. Gençlik Spor İl Müdürlüklerinin desteği, hem özel firmaların destekleri hem de sivil toplum kuruluşları burada bugün. Bizim niyetimiz aslında bu kalabalıkla en az 50-100 dolu bir çöp poşeti çıkarmak hedeflerimiz arasında. Şu anda bugün burada 100-150 kişi vardır diye düşünüyorum ki hepsi gönüllü. Hafta sonu böyle bir güzel vakti burada değerlendirmek için gelmişler ki bu da çok önemli” dedi.