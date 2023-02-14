Dünya tenisi depremzedeler için birleşiyor

Uluslararası Tenis Federasyonu, Profesyonel Tenisçiler Birliği, Kadınlar Tenis Birliği ve dört Grand Slam turnuvası, Türkiye ve Suriye’deki yıkıcı depremlerden etkilenenleri desteklemek için ’Tennis Plays for Love’ bağış kampanyasını başlatmak üzere bir araya geldi.

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF), Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP), Kadınlar Tenis Birliği (WTA) ve dört Grand Slam turnuvası (Avustralya Açık, Roland-Garros, Wimbledon ve ABD Açık) Türkiye ve Suriye’deki yıkıcı depremlerden etkilenenleri desteklemek için ’Tennis Plays for Love’ bağış kampanyasını başlatmak için bir araya geldi. Gerçekleştirilen bağış kampanyasında ilk etapta 5 milyon Dolar toplanması planlanıyor.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Etkilenen bölgede 17 milyondan fazla insan şu anda dondurucu kış koşullarında yaşamakta ve acilen battaniyeye, barınma alanlarına, yiyecek ve temiz suya ihtiyaçları bulunmakta. Tenise yön veren öncü kuruluşların ortak desteğiyle başlayan kampanya, Global Giving’in Türkiye ve Suriye Deprem Yardım Fonu’na fayda sağlayacak, acil yardım sağlanmasına ve uzun vadeli iyileştirme çabalarının desteklenmesine de yardımcı olacaktır. Tüm tenis severler fonun resmi sayfası aracılığıyla bağışta bulunarak kampanyaya destek verebilirler. Ayrıca, ’LOVE’ isimli tenis sanatı projesinden özel hazırlanmış bir NFT, kampanyayı desteklemek için açık arttırmayla satılmaktadır. 17 Şubat Cuma günü müzayede kapanışından önce teklifinizi vermek için OpenSea’yi ziyaret edebilirsiniz. Tennis Plays for Love, geçen yıl Ukrayna’daki savaştan etkilenenler için 3.5 milyon ABD dolarından fazla bağış toplanmasını sağlayan Tennis Plays for Peace kampanyasının devamı niteliğindedir."