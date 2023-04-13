Dünya Tenisinin Yıldızı Barbora Krejcikova'dan depremzedelere anlamlı destek

Dünya 12 numarası Çek raket Barbora Krejcikova, Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen vatandaşlar için bağışta bulunacak.

Milli sporcu Çağla Büyükakçay ve Pemra Özgen’in dostu ve rakibi dünya 12 numarası Çek raket Barbora Krejcikova Türkiye’de birçok sporcu arkadaşı olduğunu hem onların vasıtası ile hem de uluslararası medyadan depremi ve etkilerini gerçekleştiği günden bu yana yakinen takip ettiğini Kahramanmaraş merkezli depremler için bağışta bulunacağını açıkladı.

Billie Jean King Cup Çek Cumhuriyeti-Ukrayna karşılaşması için Antalya’da bulunan Barbora Krejcikova düzenlenen basın toplantısında milli takımı için mücadele ettiği bu organizasyonda kazanacağı parayı depremzedelere bağışlayacağını söyledi. Ukrayna ve Türkiye organizatörlerine Antalya’da oynamalarına izin verdikleri için teşekkür eden Krejcikova, “Hem Ukrayna hem de Türkiye zor zamanlardan geçiyor. Bu turnuvada kazanacağım tüm miktarı depremde Türkiye’de mağdur olan insanlar için destek olarak bağışlamak istiyorum. Genç tenis oyuncularına yardım etmek istiyorum. Depremzedelere yardımcı olmaktan çok mutlu olurum. Türkiye Tenis Federasyonu ile yardımların nereye gideceği ve nasıl yardımlar yapılacağı ile ilgili sürekli bağlantıdayız. Eğer benim orada bulunmama da karar verirlerse orada bulunmaktan ve tenis oynamaktan gurur duyarım” diye konuştu.