Dünya Tiyatrolar günü SGM'de kutlandı

Sakarya Büyükşehir SGM'de 27 Mart Dünya Tiyatrolar gününe özel gölge oyunu gösterisi düzenlendi.

Dünya Tiyatrolar günü SGM'de kutlandı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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4d
4d

Sakarya Büyükşehir SGM’de 27 Mart Dünya Tiyatrolar gününe özel gölge oyunu gösterisi düzenlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Gelişim Merkezinde 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü özel gölge oyunu gösterisi düzenlendi. Tiyatro Sanatçısı Seçkin Bayramoğlu’nun gerçekleştirdiği ‘Salıncak’ isimli karagöz gölge oyununu çocuklar, gençler, engelliler ve aileler takip etti.