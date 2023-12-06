Dünya Türk Kahvesi Günü'nü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor

Beta Yeni Han, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü’nü Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın onur konuğu olduğu özel bir etkinlikle kutladı. Kahve ile ilgili söyleşiler, workshoplar ve tadımlarla renklenen etkinlik, devlet protokolünden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya ile iş dünyasının önde gelen profesyonellerini de bir araya getirdi.

Her yıl dünyanın farklı bölgelerinde özel etkinliklerle kutlanan 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü, kahvenin İstanbul’da kavrulduğu ilk yer olan Beta Yeni Han’da Beta Âla Türk Kahvesi eşliğinde keyifli bir etkinlikle kutlandı. Kahve Danışmanı Cenk R. Girginol, Şef Eyüp Kemal Sevinç ve Tarihçi/Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın konuk konuşmacı olarak yer aldığı, Kahve ve Barista Eğitmenleri eşliğinde özel imza reçetelerin paylaşıldığı ve kahve tadımlarının yapıldığı bu özel etkinlik, Türk Kahve Kültürü ve Araştırmaları Derneği’nin katkılarıyla ‘‘Beta Yeni Han’da Türk Kahvesi ile Gelenekselden Yeni Nesile Yolculuk’’ temasıyla gerçekleşti.

Etkinliğin konuşmacılardan Prof. Dr. İlber Ortaylı, ’’İhracatımızda ve ithalatımızda bu kadar önemli bir yeri olan Türk Kahvesi dolayısıyla bugün burada bu etkinlikteyiz. Kahve özellikle biz Türkler için kültürdür. Bizim şu an tükettiğimiz kahvenin kökeni Habeşistan’dır. Bugün Suriye limanları, Türkiye, İran ve Akdeniz kahvenin ulaştığı yerler konumundadır. Türk Kahvesi Orta Doğu ve Balkanlar’da, Bosna dışında, bildiğimiz anlamda hazırlanıp tüketilmez. Tarihte de gördüğümüz üzere Türk Kahvesi’ni en iyi Türkler doğru yöntemle pişirir ve içer’’ şeklinde konuştu.

Köklerinden aldığı kültürel birikim ve manevi değerleri konuklarına yaşatmayı misyon edinen Tarihi Yarımada’nın sembolik yapılarından Beta Yeni Han’ın Dünya Türk Kahvesi Günü’ndeki konukları arasında ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, TKKAD Başkanı Nuri Çolakoğlu, Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, Arçelik Türkiye Pazarlama Direktörü Mehmet Tüfekçi, Beta Gıda İstanbul Şube Müdürü ve TKKAD Yön. Kur. Üyesi Hatice Uğur yer aldı.

Beta Gıda İstanbul Şube Müdürü ve TKKAD Yönetim Kurulu Üyesi Hatice Uğur, ’’Bugün, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi günü. Bugünü siz kahve seven dostlarımızla beraber, tarihi kahve fırınının yer aldığı ve dünyadaki ilk kahvehanenin olduğu yerde, Beta Yeni Han’da kutluyor olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bugün, kahve tarihinde önemli bir yer edinen bu tarihi mekânda, Türk kahvesinin zaman içinde nasıl kültürel miras haline geldiğini ve dünya genelinde özel bir konuma sahip olduğunu kutlamak için bir araya geldik.

Biz Beta ailesi olarak hem Türk kahvesi hem dünya kahveleriyle ilgili farkındalığı artırmak ve tarihimizdeki derinliğine vurgu yapmak için 2 senedir 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü kutlamalarını Beta Yeni Han’da gerçekleştirerek bu kutlamaları gelenekselleştirmeyi çok istiyoruz.

Geleneksel içeceğimiz olan Türk kahvesinin, tüm dünyada kutlanacak özel bir günü olması için yoğun çaba harcayan ve bugün bizlerin bir araya gelmesine vesile olan, Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği’ne, katılım sağlayan değerli firmalarımıza ve bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere teşekkür etmek isteriz’’ dedi.