Dünya Tütünsüz Günü Togg ile kutlandı

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü çerçevesinde Togg ile program gerçekleştirdi. “Togg karbonsuz, Bursa dumansız” sloganıyla gerçekleştirilen kutlamalara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’nün Dünya Tütünsüz Günü çerçevesinde yapmış olduğu etkinlikte Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fethi Yıldız, programa Togg ile katıldı. “Togg karbonsuz, Bursa dumansız” temasıyla yapılan kutlamalara, karbon salınımı olmaması nedeniyle dumansız hava sahasına destek veren Togg ile birlikte tütün kullanımının zararları anlatılırken hava kirliliğinine de dikkat çekildi.

Çevre dostu Togg programa destek verdi

Togg’un tamamen çevreci olmasıyla programa destek verdiğini ifade eden Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, “Ülkemizin gururu yerli üretim TOGG otomobilimiz, akıllı cihazımız bizim programımıza uyuşarak eşlik ediyor çünkü biz bugün 31 mayıs Dünya Tütünsüz Günü’nü icra ediyoruz. Togg’da tamamen çevre dostu olmasıyla, karbon salımının sıfır olmasıyla bugüne anlamlı bir destek veriyor. Ülkemizde sigarayla mücadele çeşitli platformlarda devam ediyor. Ama biz Sağlık Bakanlığımız bünyesinde 171 Sigara Bırakma Hattı ile birlikte birçok merkezimizde faaliyete geçirdiğimiz sigara bırakma poliklinikleri aktif olarak hizmet veriyor. İlimizde an itibariyle 9 polikliniğimiz aktif. Bunlardan Uludağ Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çekirge Devlet Hastanesi, Gemlik Devlet Hastanesi, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi, Osmangazi Sağlıklı Hayat Merkezi, Bursa Nilüfer Sağlıklı Hayat Merkezi, Yıldırım 1 ve 2 nolu Sağlıklı Hayat Merkezleri, Karacabey Sağlıklı Hayat Merkezi ve 23 Nisan Aile Sağlık Merkezi aktif sigara bırakma poliklinikleri faaliyette. Burada hekim arkadaşlarımızdan destek alabilirsiniz ve gerekli gördükleri sürece de bakanlığımızın ücretsiz olarak elde ettiği ilaçlarla da bu sürece katkı vermeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tütün zararlarına karşı eğitimle mücadele ediyor

Programda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fethi Yıldız, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’de sigara içilen yerlerde özellikle kapalı alanlarda sigara içme yasağı getirelim dedi ve tepki gördü. Sonra ne oldu, herkes bunu kabul etti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’ni başlattı. Sürekli bu konuyla ilgili eğitimler vererek, problemleri çözmeye çalışıyor. Biz ana kucaklarında başlayan ve gençlik merkezlerimizle devam eden bir eğitimle sigarayı ve zararlı maddelerle mücadelenin en güzel örneklerini veriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Program sonrası Bursa Büyükşehir Belediye Bandosu konser verirken, vatandaşlar da Togg’u yakından inceledi.