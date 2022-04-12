Türkiye Down Sendromlu Futsal Milli takımı yurda döndü

Peru'da düzenlenen Down Futsal Dünya Şampiyonası'nda dünya üçüncülüğü elde eden Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, yurda döndü.

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  • 12.04.2022 17:36
  • Güncelleme: 12.04.2022 18:01
Türkiye Down Sendromlu Futsal Milli takımı yurda döndü
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Peru’da düzenlenen Down Futsal Dünya Şampiyonası’nda dünya üçüncülüğü elde eden Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, yurda döndü.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun ’Türkiye Futbol Oynuyor’ projesi kapsamında destek verdiği Özel Sporcular Federasyonu bünyesindeki Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Peru’nun Lima şehrinde düzenlenen Down Futsal Dünya Şampiyonası’nda üçüncülük maçında Portekiz’i 5-1 yendi. 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları’nda 6-0’la geçtiği rakibini yine farklı mağlup eden milliler, ilk kez katıldığı dünya şampiyonasında üçüncü olmayı başardı. Büyük başarı elde eden özel sporcular, Bogota’dan havalanan uçakla saat 15.30’da İstanbul Havalimanı’na ulaştı. Dünya üçüncüsü olarak yurda dönen milli sporcular, havalimanı çalışanları tarafından alkışlarla karşılandı.

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“Evinden sokağına çıkamayan çocuklar bugün dünyanın diğer uçunda tarih yazdılar”

Havalimanında basın mensuplarına açıklamada bulunan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, “Bundan 20 yıl önce evinden sokağına çıkamayan çocuklar bugün dünyanın diğer ucunda Peru’da tarih yazdılar. Rakiplerimiz futbolun beşiğinde olan rakiplerimizdi. Gruptan çıkarak yaptığı büyük başarıyla dünya üçüncüsü olarak Türkiye’ye dönüyoruz. İlk kez dünya şampiyonasına katılan bir takım, bu çok büyük gurur. Bundan sonraki hedefimiz dünya şampiyonluğu olacaktır. Son yıllarda engelli sporlarının bu derece gelişmesi ülkemizin gelişmişliğini gösteriyor. Daha önce sokağa çıkamayan çocuklar ülkemize dünya üçüncülüğü getiriyor. Bayrağımız, Peru’da 14 bin km uzakta dalgalanıyor. İstiklal Marşımız okunuyor. Buradan bütün teknik ekibe gönüllü kadroya teşekkür ediyorum. Buradan Peru’ya giderken Cumhurbaşkanımızın engellilere verdiği desteği çok önemsiyoruz. Bugün Peru’da derece geliyorsa bunun en büyük sebebi bu çocuklara verdiği destek. Engelli çocuklar sporla engelleri bir kez daha aştılar. Bundan sonraki hedefimiz de dünya şampiyonluğu olacak” dedi.

Kupayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a götürecekler

Türkiye Down Sendromlu Futsal Milli Takımı’nın kaptanı Birkan Dikici ise, “Çok mutluyuz. İlk defa dünyada üçüncü olduk. Bu kupayı da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a götürmeye geldik. Bundan sonraki hedefimiz dünya şampiyonluğu” şeklinde konuştu.

İHA

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