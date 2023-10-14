Dünya Üroloji Kongresi Türkiye'de ilk kez yapıldı

“Dünya Üroloji Derneğinin (Societe Internationale d’Urologie) her yıl farklı ülkede düzenlediği "Dünya Üroloji Kongresi"nin 43’üncüsü, bu yıl 11-14 Ekim’de yaklaşık 5 bin bilim insanının katılımıyla ilk kez Türkiye’de yapıldı.

Dünya Üroloji Kongresi’nin 43’üncüsü, bu yıl ilk kez Türkiye’de yapıldı. Kongre, Türk Üroloji Derneği, Avrasya Üroonkoloji Derneği, Endoüroloji Derneği ve Türk Androloji Derneği olmak üzere ülkede faaliyet gösteren üroloji derneklerinin işbirliğiyle İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlendi. 40 farklı ülkeden yaklaşık 5 bin üroloğun katılım sağladığı ve ürolojinin farklı alanlarındaki konuların ele alındığı zirvede ayrıca eğitim niteliğinde canlı cerrahiler de yapıldı.

“Türkiye’de olması için 3 yıldır çalışmalar yapıyoruz”

Kongrenin Lokal Organizasyon Komitesi Üyesi olan Medipol Mega Üniversite Hastanesi Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selami Albayrak, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yılını bu kongreyle taçlandırmak ve kutlamak adına yaklaşık 3 yıldan fazla çalışma yürüttüklerini belirtti. Zirve ile ilgili detaylı bilgilendirmelerde bulunan Prof. Dr. Selami Albayrak, “Biz ürologlar olarak ‘Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılını nasıl kutlayabiliriz’ diye düşündüğümüzde Türk Üroloji Derneği başta olmak üzere diğer derneklerimizle 3 yıl önce bir araya geldik ve Dünya Üroloji Kongresinin İstanbul’da yapılması için kulis faaliyeti yürüttük. Nitekim başarılı da olduk. Tüm dünya ürologları ile İstanbul’da ürolojiyi tartıştık. Tüm dünya ülkeleri diyorum çünkü 40’ı aşkın ülkeden katılım sağlandı. Ayrıca yine 40 ayrı ülkeden canlı cerrahiler yapıldı. Bunların 6’sı da kendi ülkemizden oldu. Dünya ürologları, Türk ürolojisini, Türk ürologları da dünya ürologlarına kendi penceresinden bakıyor olacaklar. 4 gün süren kongremizde her bir gün ürolojinin farklı alanlarındaki konular tartışıldı. Ortalama katılımcı sayısı 4 bin küsur civarı oldu. Böyle bir kongreyi ülkemizde yaşıyor olmaktan dolayı mutluyuz” dedi.