Dünya Uzay Haftası'nın kalbi GUHEM'de atacak

Avrupa’nın en büyük uzay ve havacılık temalı eğitim merkezi, Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), Dünya Uzay Haftası’na hazır.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde; Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK iş birliğinde Bursa’ya kazandırılan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), uzay farkındalığını artırmak için 4-10 Ekim tarihlerinde tüm dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanan Dünya Uzay Haftası’na ev sahipliği yapacak. Dünya Uzay Haftası Derneği (WSW) tarafından Ulusal Koordinatör olarak seçilen ve açıldığı günden bu yana Dünya Uzay Haftası’nda gerçekleştirdiği farklı çalışmalarla dikkat çeken GUHEM, bu özel haftada Türkiye’deki tüm etkinlikleri koordine edecek.

Ayrıca Türkiye’nin dört bir yanında organize edilecek yüzlerce etkinlik ile ilgili detaylı bilgilere uzayhaftasi.com sitesi üzerinden ulaşılabilecek ve etkinliklere katılım sağlanabilecek.

2023 yılı teması ‘Uzay ve Girişimcilik”

Dünya Uzay Haftası Derneği, dünya genelinde gerçekleşen etkinliklere bir odak noktası sağlamak için her yıl bir tema seçiyor. Dünya Uzay Haftası’nın 2023 yılı teması ise “Uzay ve Girişimcilik” olarak belirlendi. Buna göre düzenlenen etkinliklerde uzayda ticari uzay endüstrisinin artan önemi, uzay girişimciliğinin sunduğu fırsatlar ve uzay girişimcileri tarafından geliştirilen uzayın yeni faydaları vurgulanıyor.

GUHEM koordinesinde gerçekleşecek 2023 Dünya Uzay Haftası, dünya çapındaki öğrencilere STEM ve işletme eğitimi almaları için ilham verecek ve uzay şirketlerine, genişleyen ticari uzay endüstrisi için ihtiyaç duyulan iş gücünü işe alma fırsatı sunacak. Ayrıca alçak dünya yörüngesinin daha girişimci bir ekosisteme geçişine ilişkin önemli tartışmalar için bir forum görevi görecek.

GUHEM, etkinlikte ayrıca tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapacak ve bu özel hafta boyunca Türkiye’nin dört bir yanında çeşitli; konferanslar, panel, seminer, sergi, yarışma, gözlem, atölye ve kamplar gibi birçok etkinlik düzenleyecek.

GUHEM, etkinlik çerçevesinde Airbus, Lockheed Martin ve Goldman Sachs gibi dünyanın önde gelen uzay havacılık alanındaki marka ve firmaları ile birlikte sponsor olma gururunu yaşayacak.

Dünya Uzay Haftası

Birleşmiş Milletler tarafından 1999’da kabul edilen Dünya Uzay Haftası, insanlığın uzaya doğru açılmasında dönüm noktası olan iki olaya işaret ediyor. Bunlardan ilki 4 Ekim 1957’de dünyanın ilk yapay uydusu Sputnik 1’in uzaya fırlatılması ile uzay keşfinin yollarının açılması. İkincisi ise 10 Ekim 1967’de Ay ve Gök Cisimleri Dahil Uzayın Keşfi ve Kullanımı İçin Devletlerin Faaliyetlerini Düzenleyen İlkeler Antlaşması’nın yürürlüğe girmesi. Dünya Uzay Haftası boyunca tüm dünyada farklı etkinlikler düzenlenerek uzay alanında farkındalık oluşturmak hedefleniyor.

Dünya Uzay Haftası Derneği, Dünya Uzay Haftası’nın resmi organizatörüdür. Dernek, uzayın insanlık için önemini ve faydalarını vurgulamak, uzay çalışmalarına katkıda bulunan kişi ve kurumları tanıtmak, gençleri uzay alanına ilgi duymaya ve yönlendirmeye teşvik etmek ve uzayda barışçıl iş birliği ve anlayışı desteklemek amacıyla faaliyet gösteriyor. Dünya Uzay Haftası Derneği, dünyanın farklı ülkelerindeki kurum ve kuruluşları ulusal koordinatör olarak belirliyor. Ulusal koordinatörler ise kendi ülkelerinde Dünya Uzay Haftası ile ilgili etkinlikleri düzenliyor.