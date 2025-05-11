Dünya Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'nda millilerden 2 madalya
Dünya Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcular 2 madalya kazandı.
Dünya Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası’nın ikinci gününde milli sporcular 2 madalya kazandı.
Birleşik Arap Emirlikleri’nin Fujairah şehrinde 5 gün sürecek şampiyonanın ikinci gününde 4 milli taekwondocu mücadele etti. Erkekler 49 kiloda Yunus Ali Körpe gümüş madalyanın sahibi olurken, kızlar 55 kiloda Berfin Avcı bronz madalya elde etti.
Şampiyonanın üçüncü gününde dört milli sporcu tatamiye çıkacak.