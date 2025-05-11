Dünya Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'nda millilerden 2 madalya

Dünya Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcular 2 madalya kazandı.

Dünya Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'nda millilerden 2 madalya
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Dünya Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası’nın ikinci gününde milli sporcular 2 madalya kazandı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Fujairah şehrinde 5 gün sürecek şampiyonanın ikinci gününde 4 milli taekwondocu mücadele etti. Erkekler 49 kiloda Yunus Ali Körpe gümüş madalyanın sahibi olurken, kızlar 55 kiloda Berfin Avcı bronz madalya elde etti.

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Şampiyonanın üçüncü gününde dört milli sporcu tatamiye çıkacak.