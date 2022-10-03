Dünya Yürüyüş Günü'nde sağlık için yürüdüler

Kırklareli'nde Dünya Yürüyüş Günü'nde sağlığa dikkat çekmek için yürüyüş düzenlendi.

Dünya Yürüyüş Günü'nde sağlık için yürüdüler
Editör
EditörEditör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Kırklareli’nde Dünya Yürüyüş Günü’nde sağlığa dikkat çekmek için yürüyüş düzenlendi.

Etkinlik için üyeler ve gönüllüler Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’nda toplandı. Yürüyüş etkinliğine Kırklareli Valisi Birol Ekici de katıldı. Ekici, sağlıklı yaşam için herkesin daha çok yürümesi gerektiğini belirterek, “Kentleşme, şehirleşme son süratle devam ediyor. İnsanların aktiviteleri oldukça kısıtlanıyor. Bu nedenle insanların daha çok yürümesi, daha çok açık alana çıkması ve daha sağlıklı yaşamasını hepimiz destekliyoruz” dedi.

Daha sonra Kızılay üyeleri ve gönüllüler İstasyon Caddesi üzerinden gar binasına kadar yürüdü. Yürüyüş sonunda katılımcılara elma ikram edildi.

Dünya Yürüyüş Günü'nde sağlık için yürüdüler
Dünya Yürüyüş Günü'nde sağlık için yürüdüler