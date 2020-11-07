ABD'deki başkanlık seçimini Demokratların adayı Joe Biden kazandı

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde günler sonra kazanan belli oldu. Demokratların adayı ve eski Başbakan Yardımcısı Joe Biden, 20 delegeye sahip Pennslyvania'da oyların yüzde 49,6'sını alarak seçimi kazandı ve 284 delegeye ulaştı. Biden, ABD'nin 46. Başkanı seçildi.

Nevada, Arizona, Georgia, Alaska ve Kuzey Carolina'da oy sayım işlemi devam ediyor. Biden, Nevada, Arizona ve Georgia'da, Trump, ise Alaska ve Kuzey Carolina'da seçim yarışını önde götürüyor. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, ise şu ana kadar 214 delege kazandı.

Biden'ın seçimi kazanmasının resmiyet kazanmasıyla ABD'nin en yaşlı başkanı olarak kayıtlara geçecek.

JOE BİDEN'DAN İLK AÇIKLAMA!

Joe Biden sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Amerika, büyük ülkemize liderlik etmem için beni seçtiği için onur duyuyorum. İşimiz zor olacak ama size söz veriyorum, bana oy versin vermesin tüm Amerikalıların Başkanı olacağım. Bana olan inancınızı koruyacağım” dedi.

İHA